Приголомшливий сюрприз: лідер культової групи U2 Боно заспівав для українців у метро Києва (відео)

"Музиканти об'єднуються заради України. Разом ми переможемо. Спасибі, містер Боно", - написали в повідомленні.

Відзначається, що виступ пройшов на метро "Хрещатик" і став справжнім сюрпризом для всіх українців, які опинилися на той момент в підземці.

Музиканти U2 виконали відомі хіти, а також улюблену всіма пісню "With or without you".

U2 - ірландський рок-гурт, світовий рекордсмен за кількістю отриманих "Греммі" (22 статуетки за даними 2018 року). На її рахунку продаж понад 170 млн копій своїх альбомів і 22 місце в списку "100 найбільших виконавців усіх часів" за версією популярного журналу "Ролін стоун".