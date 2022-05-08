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Приголомшливий сюрприз: лідер культової групи U2 Боно заспівав для українців у метро Києва (відео)

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Київ, Неділя 08 травня 2022 14:20
Приголомшливий сюрприз: лідер культової групи U2 Боно заспівав для українців у метро Києва (відео) Боно виступив у Києві (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Лідер відомої ірландської групи U2 виступив у метрополітені Києва 8 травня. Він разом з Еджем виконав відомі композиції колективу.

Відео опублікували на сторінці help_ukraine_center в Instagram.

"Музиканти об'єднуються заради України. Разом ми переможемо. Спасибі, містер Боно", - написали в повідомленні.

Відзначається, що виступ пройшов на метро "Хрещатик" і став справжнім сюрпризом для всіх українців, які опинилися на той момент в підземці.

Музиканти U2 виконали відомі хіти, а також улюблену всіма пісню "With or without you".

U2 - ірландський рок-гурт, світовий рекордсмен за кількістю отриманих "Греммі" (22 статуетки за даними 2018 року). На її рахунку продаж понад 170 млн копій своїх альбомів і 22 місце в списку "100 найбільших виконавців усіх часів" за версією популярного журналу "Ролін стоун".

Як ми раніше писали, Україну відвідала голлівудська актриса Анджеліна Джолі. Зірка просто відвідала Львівське кафе, а потім зустрічалася з українськими дітьми.

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