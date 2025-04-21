ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Этот недорогой чай заставит пол блестеть: лайфхак от домохозяек

Понедельник 21 апреля 2025 19:30
UA EN RU
Этот недорогой чай заставит пол блестеть: лайфхак от домохозяек Как отмыть пол чаем (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Обычный чай иногда лучший помощник в уборке, а не модная химия из супермаркета. Он очищает пол, придает блеск и обладает природными антисептическими свойствами - все без разводов и лишних хлопот.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает простой, дешевый и эффективный способ помыть пол с помощью чая.

Почему чай способен отмыть пол

Иногда даже после тщательного мытья пол выглядит не совсем чистым - остаются пятна, разводы или запах. Особенно сложно справиться со старыми следами жира или грязи, которые глубоко въелись в поверхность. Покупать дорогие средства для каждого типа покрытия - не всегда целесообразно. К счастью, есть простой и доступный способ сделать пол чистым и свежим - использовать черный чай.

Этот напиток обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержанию танина. Он не только очищает поверхности, но и придает им легкий блеск. Такое средство подходит для ламината, плитки, дерева и даже для зон с повышенной влажностью.

Как приготовить моющее средство из черного чая

Чтобы приготовить раствор для мытья пола, нужно:

  • Заварить 2 пакетика черного чая в 500 мл горячей воды.
  • Напиток следует оставить до полного остывания, не извлекая пакетики.
  • Далее к настою добавляют 1,5 литра чистой воды комнатной температуры.

Этой смесью можно мыть любое покрытие без риска повредить его. Чай хорошо убирает жирные пятна, налет и даже запах животных. Кроме этого, он не оставляет разводов и не требует дополнительного смывания. Раствор не имеет резкого запаха, поэтому подойдет для людей с чувствительностью к химическим ароматам.

Как усилить действие чая: дополнительные компоненты

Кроме чая, для уборки можно использовать и другие натуральные средства.

Например, уксус или лимонная кислота помогают убрать жир и добавить блеска. На 1 литр воды достаточно 1 столовой ложки любого из этих компонентов.

Пищевая сода - еще один доступный вариант для борьбы со сложными пятнами. Две столовые ложки соды на 5 литров горячей воды образуют эффективный моющий раствор. Перед использованием его нужно охладить до комнатной температуры. Такие сочетания помогают поддерживать чистоту без использования агрессивной химии.

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: издания DIY Joy, Family Handyman, Spruce.

Читайте РБК-Украина в Google News
підлога Лайфхаки Уборка дома
NEWS
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления