Этот недорогой чай заставит пол блестеть: лайфхак от домохозяек
Обычный чай иногда лучший помощник в уборке, а не модная химия из супермаркета. Он очищает пол, придает блеск и обладает природными антисептическими свойствами - все без разводов и лишних хлопот.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает простой, дешевый и эффективный способ помыть пол с помощью чая.
Почему чай способен отмыть пол
Иногда даже после тщательного мытья пол выглядит не совсем чистым - остаются пятна, разводы или запах. Особенно сложно справиться со старыми следами жира или грязи, которые глубоко въелись в поверхность. Покупать дорогие средства для каждого типа покрытия - не всегда целесообразно. К счастью, есть простой и доступный способ сделать пол чистым и свежим - использовать черный чай.
Этот напиток обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержанию танина. Он не только очищает поверхности, но и придает им легкий блеск. Такое средство подходит для ламината, плитки, дерева и даже для зон с повышенной влажностью.
Как приготовить моющее средство из черного чая
Чтобы приготовить раствор для мытья пола, нужно:
- Заварить 2 пакетика черного чая в 500 мл горячей воды.
- Напиток следует оставить до полного остывания, не извлекая пакетики.
- Далее к настою добавляют 1,5 литра чистой воды комнатной температуры.
Этой смесью можно мыть любое покрытие без риска повредить его. Чай хорошо убирает жирные пятна, налет и даже запах животных. Кроме этого, он не оставляет разводов и не требует дополнительного смывания. Раствор не имеет резкого запаха, поэтому подойдет для людей с чувствительностью к химическим ароматам.
Как усилить действие чая: дополнительные компоненты
Кроме чая, для уборки можно использовать и другие натуральные средства.
Например, уксус или лимонная кислота помогают убрать жир и добавить блеска. На 1 литр воды достаточно 1 столовой ложки любого из этих компонентов.
Пищевая сода - еще один доступный вариант для борьбы со сложными пятнами. Две столовые ложки соды на 5 литров горячей воды образуют эффективный моющий раствор. Перед использованием его нужно охладить до комнатной температуры. Такие сочетания помогают поддерживать чистоту без использования агрессивной химии.
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При написании материала использовались следующие источники: издания DIY Joy, Family Handyman, Spruce.