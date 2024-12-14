Как правильно убирать все виды пола: от линолеума до паркета

Правильный уход за напольными покрытиями является ключом к их долговременному использованию и сохранению эстетического вида. Линолеум, ламинат или плитка имеют свои уникальные особенности, которые определяют, как именно за ними следует ухаживать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных аспектах ухода за каждым из видов популярных напольных покрытий.

Плитка

Плитка - это один из самых прочных и практичных материалов для пола, особенно во влажных помещениях. Ежедневная очистка теплой водой и мягкими моющими средствами позволяет сохранять ее вид и предотвращает накопление грязи.

Особое внимание следует уделять швам, поскольку они являются наиболее уязвимой частью покрытия: их нужно регулярно очищать и периодически обрабатывать герметиком. Глазурованную плитку стоит защищать от царапин, поэтому агрессивные абразивы лучше не использовать.

В случае образования грибка в ванной комнате помогут антисептические средства. Также плитка может терять блеск из-за жировых загрязнений на кухне, поэтому периодическое использование полировочных средств является необходимым. Благодаря своей универсальности плитка является популярным выбором для ванных комнат, кухонь и прихожих.

Линолеум

Линолеум - это практичный и доступный материал, который хорошо выдерживает нагрузки в быту. Для сохранения его качеств важно избегать использования агрессивных химических средств и чрезмерной влаги.

Ежедневная очистка с помощью влажной тряпки поддерживает его в чистоте, а периодическое нанесение специальных средств добавляет блеска. Однако линолеум уязвим к царапинам, поэтому следует оберегать его от тяжелых предметов или мебели без накладок.

Кроме того, прямой солнечный свет может вызвать выцветание, поэтому в комнатах с большими окнами целесообразно использовать жалюзи или шторы. Линолеум идеально подходит для кухонь и коридоров, но требует бережного отношения, чтобы служить много лет.

Ухаживать за линолеумом достаточно просто (фото: Freepik.com)

Паркет

Паркет является одним из самых элегантных напольных покрытий, но он требует наиболее деликатного ухода. Для сохранения его натурального вида важно избегать слишком влажной уборки, поскольку это может привести к деформации дерева.

Для регулярной очистки достаточно пылесосить или подметать пол, а также использовать специальные средства для дерева, которые помогут сохранить его блеск. Нужно помнить, что паркет чувствителен к царапинам, поэтому накладки на мебель - обязательный атрибут.

Также, периодически паркет можно полировать специальными маслами или воском, что помогает сохранять его в отличном состоянии. Никогда не используйте агрессивные абразивы, поскольку это может повредить поверхность дерева.

Ламинат

Ламинат отличается стильным видом и прочностью, но имеет определенную чувствительность к влаге. Для поддержания его хорошего состояния важно использовать только специальные моющие средства, которые не повреждают поверхность.

Регулярная уборка пылесосом с насадкой для деликатных поверхностей позволяет избежать накопления грязи в стыках. Ламинат чувствителен к механическим повреждениям, поэтому стоит использовать накладки на ножки мебели и избегать воздействия тяжелых предметов.

В случае попадания воды ее нужно быстро вытирать, поскольку швы ламината могут разбухнуть. Кроме того, ламинат нуждается в периодической полировке, чтобы сохранять блеск. Его универсальность делает его идеальным для гостиных и спален.

Ламинат имеет красивый вид, но более уязвим к неправильной уборке (фото: Freepik.com)

Ковры и ковролин

Ковры и ковролин требуют особого внимания, ведь на них скапливаются пыль, грязь и запахи, которые могут ухудшить качество воздуха в помещении. Регулярное пылесошение - это первое, но не единственное, что нужно делать для сохранения их вида.

Важно периодически проводить глубокую чистку, используя специальные средства для ковров, которые помогут удалить остатки грязи и сохранить ткань от износа. Кроме того, стоит оберегать ковры от попадания влаги, поскольку это может привести к образованию пятен или появлению плесени.

Если у вас есть домашние животные, важно регулярно убирать шерсть, которая может проникать в волокна. Для долговременного сохранения вида можно использовать защитные покрытия, которые уменьшают износ ткани.