Як не втратити землю: кому потрібно зробити нові документи

Приватизація земельних ділянок в Україні почалася ще в 90-х роках, коли видавалися перші земельні ділянки особистого селянського господарства в безоплатну власність.

Пізніше був указ президента про те, що потрібно прискорити реформування аграрного комплексу. Після цього почалася приватизація земельних ділянок. Правом власності на землю тоді був державний акт.

За словами заступника начальника управління агропромислового розвитку ЛОДА Тетяни Борушок, роздержавлення відбувалося без належної інвентаризації.

Перші земельні ділянки за сертифікатами приєдналися до звернення до попередніх, які були безкоштовно надані. Їх продавали без сертифікатів за безцінь. Тому в 2001 році був припинений продаж земельних ділянок, або як їх ще називали земельні частки чи паї, на які були завірені сертифікати.

За словами Борушок, на земельні частки, які засвідчені сертифікатами, досі існує мораторій. При цьому ті ж самі земельні ділянки, які були безкоштовно надані, продаються вільно.

Людям необхідно обміняти сертифікати і зробити пай земельною ділянкою з кадастровим номером. Без цих документів землю продати буде неможливо.

З 1 січня 2019 року набув чинності закон, в якому йдеться, що кожен, хто має сертифікат, повинен оформити право власності на ділянку. Якщо цього не зробити до 2025 року, то буде вважатися, що людина відмовилась від земельної ділянки. Все перейде в комунальну власність місцевій раді або об'єднаним територіальним громадам.