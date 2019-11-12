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Згорите зі мною: у Києві молодик влаштував самоспалення в залі ігрових автоматів

STYLERПодії    12.11.2019 - 17:20
Згорите зі мною: у Києві молодик влаштував самоспалення в залі ігрових автоматів
У Києві чоловік влаштував акт самоспалення (Фото: колаж РБК-Україна)

Неадекват вирішив спалити себе і інших відвідувачів

У Києві чоловік вирішив влаштувати акт самоспалення. Інцидент стався в залі ігрових автоматів на вул. Попудренка, 9а, у Дарницькому районі. Про це передає "Інформатор".

Вночі 12 листопада молодий чоловік зайшов до приміщення "Лото Золото" з рідиною для розпалювання багаття, облив себе та підпалив.

Зазначається, що чоловік віком близько 25 років також мав намір не тільки звести рахунки з власним життям, але і вбити інших - у цей час в залі знаходились адміністратор та один відвідувач. Так, перед тим, як себе підпалити, неадекват вигукнув: "Зараз ви згорите разом зі мною".

Згорите зі мною: у Києві молодик влаштував самоспалення в залі ігрових автоматів

У Києві чоловік влаштував акт самоспалення в залі ігрових автоматів (Фото: kiev.informator.ua)

На щастя, охопленого полум'ям самогубця вдалося вчасно врятувати - вогонь загасили. Після цього відразу викликали поліцію та "швидку".

Опіки, які отримав потерпілий, виявилися несерйозними.

Суїцидник перебував у неадекватному стані, пояснити свої дії він відмовився.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини події.

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