Екіпаж затонулого крейсера "Москва" не евакуювали через шторм, - Держприкордонслужба

Російським військовим не вдалося евакуювати екіпаж затонулого крейсера"Москва". Операції завадив шторм і пожежа, що спалахнула після ракетного удару.

Про це заявила прессекретар морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дозволяв ні провести спокійно рятувальну операцію, ні евакуювати екіпаж", - додала Гуменюк.

За її словами, після попадання ракет в крейсер на його борту здетонував боєзапас і команда почала боротьбу за живучість. За подіями спостерігали українські прикордонники. Вони бачили, як кораблі, що знаходилися поруч, намагалися надати допомогу.

Нагадаємо, ввечері 14 квітня стало відомо про атаку крейсера "Москва" українськими ракетами "Нептун". Росія цього не визнавала, наполягаючи на тому, що на борту корабля здетонував боєзапас і спалахнула пожежа.

Відзначимо, пізніше міноборони РФ підтвердило, що крейсер затонув. При цьому росіяни заявили, що екіпаж був евакуйований на кораблі чорноморського флоту і сьогодні був доставлений в окупований Севастополь. Про загиблих і поранених відомство не згадувало.

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