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Потепління в Україну прийде зовсім скоро: синоптики назвали дату

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Понеділок 18 квітня 2022 08:02
Потепління в Україну прийде зовсім скоро: синоптики назвали дату Фото: Погода в Україні (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчий тиждень буде дощова і в більшості областей холодна. Місцями можливі нічні морози, сильний штормовий вітер, дощі та навіть мокрий сніг.

Яка погода чекає українців найближчими днями й коли прийде довгоочікуване тепло – читайте нижче.

За даними сайту Sinoptik, потепління в Україні варто чекати тільки після 23-24 квітня. У більшості областей підвищення температури очікується разом з сильними дощами та похмурою погодою.

Погода на сході країни

З 18 по 20 квітня у східних областях будуть дощі. Потім очікується короткий перепочинок і з 22 квітня знову почне капати. Нічна температура коливатиметься в межах + 5 + 7 градусів.

Вдень очікується від +11 до +14 градусів, з 24 квітня почне теплішати – до +15 + 16 градусів.

Потепління в Україну прийде зовсім скоро: синоптики назвали датуПогода на півночі країни

Сильні дощі та зливи очікуються в північних областях України в найближчий тиждень. Вночі в регіоні очікується від 0 градусів до + 5 градусів.

Вдень повітря в найближчі кілька днів особливо не прогріється, очікується від + 5 до + 11 градусів. Підвищення температури варто очікувати тільки після 23 квітня, прогріється до +15 +16 градусів.

Потепління в Україну прийде зовсім скоро: синоптики назвали датуПогода на півдні країни

У південній частині України дощами затягне до 23 квітня, а після буде похмуро. Не сильно пощастить і з теплом. Вночі в регіоні очікується від + 4 до + 7 градусів.

Денна температура найближчими днями буде триматися в межах + 9 +12 градусів, потеплішає тільки з 24 квітня – до +16 + 17 градусів.

Потепління в Україну прийде зовсім скоро: синоптики назвали датуПогода на заході країни

Західні області будуть мерзнути найближчими днями та мокнути - очікується вночі -2 -3 градуси, а дощі прогнозуються майже кожен день.

Після 21 квітня нічна температура почне підніматися до +5 +7 градусів, вдень очікується від +7 до +11 градусів, а тепло повернеться тільки після 24 квітня – до +15 +18 градусів.

Потепління в Україну прийде зовсім скоро: синоптики назвали датуПогода в Києві

У столиці холодна і дощова погода протримається до 23 квітня. Синоптики прогнозують вночі від +1 до +5 градусів, вдень близько + 8 градусів.

Після 24 квітня почне теплішати, але очікуються сильні дощі та зливи. Вночі в столиці прогнозується до + 6 +9 градусів, вдень від +14 до + 17 градусів.

Потепління в Україну прийде зовсім скоро: синоптики назвали дату

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну накриє затяжними дощами та прийдуть морози.

А також розповідали про те, що синоптики дали детальний прогноз на весну і літо в Україні.

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