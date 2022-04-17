ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україну накриє затяжними дощами і холодом: де очікуються навіть морози

Новость на русском →
Неділя 17 квітня 2022 08:10
Україну накриє затяжними дощами і холодом: де очікуються навіть морози Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями не порадує теплом і сонцем. У більшості областей країни синоптики прогнозують сильні дощі, низьку температуру повітря, а місцями навіть морози.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.

У неділю дощі пройдуть у всіх областях України, в західній частині та на півночі – дощ з мокрим снігом. По всіх областях очікується сильний штормовий вітер.

Нічна температура знизиться. На заході від -1 до -3 градусів, на півночі, в центрі та південній частині очікується від +3 до +6 градусів, на сході від +6 до +8 градусів.

Вдень у західних, центральних областях та на півночі від +5 до +8 градусів. На півдні + 6 +10, тільки в Херсоні до + 15 градусів. На сході в більшості областей + 6 +10 градусів, в Донецькій і Луганській областях +13 + 16 градусів.

У Києві 17 квітня вночі пройде мокрий сніг, вдень йтиме дощ. Вночі + 1 +3 градуси, вдень +5 + 7 градусів.

Україну накриє затяжними дощами і холодом: де очікуються навіть морози

Карта погоди в Україні на неділю, 17 квітня

18 квітня погодна ситуація не зміниться, а місцями стане навіть гірше. У західних областях вночі пройде сніг, вдень практично скрізь пройде дощ, місцями сильний. Очікується штормовий вітер.

Вночі у західних областях від -1 до -3 градусів, у центрі та на півночі від +2 до +5 градусів, у південній частині +4 +6 градусів, на сході +6 +9 градусів.

Вдень на півночі, в західних областях і в центрі від +5 до +8 градусів. У південній частині + 9 + 12 градусів. На сході від + 8 до + 15 градусів.

У Києві 18 квітня вночі очікується мокрий сніг з дощем, вдень – сильний дощ. Температура повітря в столиці вночі + 2 +4 градуси, вдень +6 + 8 градусів.

Україну накриє затяжними дощами і холодом: де очікуються навіть морози

Карта погоди в Україні на понеділок, 18 квітня

У вівторок, 19 квітня, до дощів додадуться грози в багатьох областях країни. Невелике підвищення температури варто очікувати після 20-21 квітня. Однак синоптики прогнозують дощі у всіх регіонах країни.

Україну накриє затяжними дощами і холодом: де очікуються навіть морозиКарта погоди в Україні на вівторок, 19 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода на Великдень принесе українцям сюрпризи.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на весну і літо в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр Погода в Києві
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку