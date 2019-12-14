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Потеплішає до +15: синоптики збентежили прогнозом погоди

STYLERЖиття    14.12.2019 - 20:24
Потеплішає до +15: синоптики збентежили прогнозом погоди
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в грудні здивує безпрецедентним потеплінням

Погода в Україні в найближчі дні значно покращитися, буде сухо і досить тепло, як для середини грудня. А в деяких областях варто чекати потепління до +15 градусів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Згідно з прогнозом синоптиків, температура почне підвищуватися вже в неділю, 15 грудня, але значну частину країни накриють дощі.

Температура вдень від +5 до +8, на Півдні +9... +11, найнижча температура очікується на Півночі і Сході - від +3 до +7, найближчої ночі від +2 до +4, на Півдні +4... +7.

Проливні дощі ймовірні по всій країні, крім Заходу.

У Києві в неділю дощ, вдень +5... +7, вночі від +2 до +4.

Потеплішає до +15: синоптики збентежили прогнозом погоди

Погода в Україні 15 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

З понеділка, 16 грудня, циклон покине територію України. У південних областях температурні показники залишаться на тому ж рівні, а на Заході різко потеплішає (+9... +13), в інших регіонах температура підвищиться на 2-3 градуси.

У вівторок, 17 грудня, показники температур залишаться на тому ж рівні, буде сухо з мінливою хмарністю.

А ось в середу, 18 грудня, в деяких західних областях температура досягне +12... +15 за Цельсієм.

Але вже з четверга, 19 грудня, температура повітря на Заході знизиться, на інших територіях залишиться на тому ж рівні.

У Києві з 16 по 19 грудня буде триматися від +7 до +9, вдень 0... +3 вночі, без опадів.

Погода в Україні з 16 по 19 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

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