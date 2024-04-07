Потап нашел "замену" Насте Каменских и выступил с "российским ретро" (видео)

Потап вышел на сцену после скандала

Так, после скандала с афишей, на которое выступление Потапа анонсировалось как "российское ретро", артист не отменил концерт. Он заявил о замене афиши, извинился, но все же отправился в Германию.

В своем Instagram рэпер показал фрагменты выступления, при этом одно из видео он подписал так: "Лучший день, когда мы на сцене".

Впрочем, Потап показал лишь фрагмент, на котором он исполнял песню на украинском, а о том, что пел еще и старые хиты на русском, будто бы решил промолчать.

Но в сети все равно появилось видео, на котором артист исполнял песни из прошлого. "Досталось" и девушке, которая "заменила" Каменских.

"Потап таки добрался до берега. Солдат заочного ТРО в Барселоне дал первый концерт с момента полномасштабного вторжения в пророссийском клубе в Германии. Там вместе с участником группы MOZGI Dred, ди-джеем и солисткой он исполнил русскоязычную солянку хитов", - сообщает "МУЗВАР".

Пост в Telegram-канале "МУЗВАР" (скриншот)

"Состоялось все это действо под соусом "Ukrainian/Russian Party". То есть, до сих пор создавать общее культурное пространство для артиста - ок. Это в принципе все, что вам нужно знать о Потапе он же Ротар. Все женские партии исполняла никому неизвестная Дарья Шевченко родом из Днепра", - добавили авторы поста.

Как на это реагирует сеть

Под видео, которыми делился Потап в своих соцсетях, появилось немало критики. Комментаторы пишут: