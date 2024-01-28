Потап озадачил сеть постом об извинениях: фаны обратили внимание на странное фото
Украинский рэпер и продюсер Потап заинтриговал сеть новым философским постом. Однако больше всего вопросов у фолловеров артиста возникло именно из-за странного фото, контекст которого они не поняли.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Потап озадачил фанов странным фото
Так, исполнитель начал свой пост со слов о том, что все в жизни делают ошибки.
Но когда приходит время извиниться, трудно найти правильные слова. Это, говорит он, как покорение гор.
"Признаться в своих ошибках, сказать "Извини" не легко для всех, и это нормально. Это требует смелости и смирения, чтобы принять на себя ответственность за свои действия", - написал Потап.
"Эта борьба с извинением не является необычной. Это тяжелая реализация того, что мы не идеальны, но это замечательный урок личного роста. Помните, что извиняться это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность удерживать здоровые отношения", - добавил рэпер.
Дополнил исполнитель публикацию неоднозначным фото. На нем два отдельных снимка.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
На первом певец изображен в свитшоте с надписью Sorry (в переводе с английского - извини), а на другом - песик Алексея и его жены Насти Каменских.
Реакция юзеров
Пользователи сети начали интересоваться у знаменитости, перед кем именно он извиняется, и почему на фото их с Настей Каменских домашний любимец.
- А про що річ?
- Нічого не зрозуміло - чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже ускладнено не зрозуміло
- Особливо для чоловіків - це складно. Лише сильні та впевнені - мають силу сказати вибач
- Можу сказати тільки одне - йому дуже важко психологічно та морально
- То же Настіна собачка, хіба ні?
- А чим ти завинив?
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Пока Потап не прокомментировал свою философскую публикацию, к которым его поклонники уже успели привыкнуть.
Напомним, сейчас продюсер находится за границей, где, по словам звезды, "активно работает в гуманитарной сфере".
Того, как во время военного положения он покинул Украину, артист не афиширует.
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