Потап озадачил сеть постом об извинениях: фаны обратили внимание на странное фото

Украинский рэпер и продюсер Потап заинтриговал сеть новым философским постом. Однако больше всего вопросов у фолловеров артиста возникло именно из-за странного фото, контекст которого они не поняли.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Потап озадачил фанов странным фото

Так, исполнитель начал свой пост со слов о том, что все в жизни делают ошибки.

Но когда приходит время извиниться, трудно найти правильные слова. Это, говорит он, как покорение гор.

"Признаться в своих ошибках, сказать "Извини" не легко для всех, и это нормально. Это требует смелости и смирения, чтобы принять на себя ответственность за свои действия", - написал Потап.

"Эта борьба с извинением не является необычной. Это тяжелая реализация того, что мы не идеальны, но это замечательный урок личного роста. Помните, что извиняться это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность удерживать здоровые отношения", - добавил рэпер.

Дополнил исполнитель публикацию неоднозначным фото. На нем два отдельных снимка.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

На первом певец изображен в свитшоте с надписью Sorry (в переводе с английского - извини), а на другом - песик Алексея и его жены Насти Каменских.

Реакция юзеров

Пользователи сети начали интересоваться у знаменитости, перед кем именно он извиняется, и почему на фото их с Настей Каменских домашний любимец.

А про що річ?

Нічого не зрозуміло - чому фото собаки, кому вибачення. Якось дуже ускладнено не зрозуміло

Особливо для чоловіків - це складно. Лише сильні та впевнені - мають силу сказати вибач

Можу сказати тільки одне - йому дуже важко психологічно та морально

То же Настіна собачка, хіба ні?

А чим ти завинив?

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Пока Потап не прокомментировал свою философскую публикацию, к которым его поклонники уже успели привыкнуть.

Напомним, сейчас продюсер находится за границей, где, по словам звезды, "активно работает в гуманитарной сфере".

Того, как во время военного положения он покинул Украину, артист не афиширует.