Потап на джипі за 3 мільйони: журналісти показали дорогущі авто українських зірок

Дмитро Монатік змінив авто

Раніше Дмитро Монатік їздив на представницькому седані люксової німецької марки - у нього був Мерседес С180.

Зараз же артист пересів на більшу автівку цієї ж марки - кросовер Мercedes GLC 43. В салоні авто встановлено розумну систему, якою можна керувати за допомогою самих лише жестів чи голосових команд. Ціна такого спортивного кросовера орієнтовно 2 мільйони гривень.

Дмитро Монатік

Олег Скрипка і його рожевий кабріолет

Фронтмен гурту "ВВ" Олег Скрипка нещодавно роз’їжджав у ковбойському одязі по набережній Дніпра на рожевому кабріолеті. Та виявилося, що це зйомки чи то кліпу, чи то рекламного ролику.

У реальному житті музикант обирає більш практичні автомобілі, наразі артист має англійський електромобіль Jaguar I-PACE кольору "п’яна вишня". Це перший "паркетник", що заряджається від струму. Запас ходу в такого електрокара 470 км, а до 100 км на годину він розганяється всього за 5 секунд. Ціна на нього в залежності від комплектації та потужності двигуна становить 2-3 мільйони.

Олег Скрипка

Горбунов і Потап багато років вірні одній марці

Британські автомобілі полюбляють і репер Потап та актор Юрій Горбунов. Ці зіркові водії вже багато років вірні одній марці авто. Вони роз`їжджають по столичних дорогах на cвоїх Range Rover. Наразі, така новенька автівка в базовій комплектації в офіційного дилера в Україні коштує щонайменше 3 мільйони гривень. А ексклюзивна модифікація з надпотужним двигуном тягне на усі п’ять з половиною мільйонів.

Потап і Юрій Горбунов

В авто Олега Винника є навіть холодильник

Олега Винника помітили на величезному пікапу Ford Raptor. У цього суперкара в салоні є міні холодильник під декілька пляшок пива, на даху кріплення, щоб встановлювати палатку та величенький багажник. Коштує такій гігант від американського автоконцерну понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Проте слід зауважити, що таку автівку привозять виключно під замовлення зі Штатів.

Згодом виявилось, що співак має цілий парк автомобілів. Декілька разів журналісти фіксували, як сам Олег, та його бек-вокалістка Таюне, яку ЗМІ приписують йому у дружини, катаються по місту на білосніжній Tesla Model 3. Це найпопулярніший у світі електрокар, нову таку у Києві знайти важко, та й на обкатану ціна стартує з мільйона гривень.

Олег Винник

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Найдорожчий джип "Мерседес" у Насті Камеських, він коштує аж 4 мільйони гривень. Комфортабельний бусик "Шевроле" Олі Полякова потягне на 3 мільйони, а позашляховик "Вольво" Наталі Могилевської на 2.

Найбюджетнішою виявилася електрична "Тесла" Ірини Білик, ціна якої усього півтора мільйони в нашій національній валюті. Крім того, автівку їй подарував близький друг.

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