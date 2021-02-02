MONATIK готується до новосілля в елітній квартирі Києва: спливло відео

Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Мультиартист Дмитро Монатік (МОNАТІК) готується до новосілля. Нещодавно музикант став власником елітного житла в Києві.

Квартира артиста знаходиться в одному з найпрестижніших житлових комплексів столиці - на Печерську - у Новопечерських Липках. Про це повідомляють журналісти програми "Викриття", що виходить на телеканалі KYIV.LIVE

У програмі говориться, що сусідами мультиартиста тепер буде увесь столичний бомонд - зірки та можновладці.

Будинок, де Дмитро Монатік купив квартиру (скрін відео)

"У реєстрі прав на нерухомість журналісти знайшли квартиру артиста, щоправда, будинок, де він придбав житло, ще й досі не вели в експлуатацію. Дмитро та Ірина виховують разом двох дітей, тож не дивно, що хмарочос, у якому незабаром проживатиме родина зірки, знаходиться біля приватного дитячого садочку та найдорожчої приватної школи столиці", - розповідають журналісти.

Один квадратний метр у цьому житловому комплексі коштує 70 000 гривень, найбюджетніша однокімнатна квартира обійдеться власнику майже у 4 мільйони гривень, а одне паркомісце в 1 мільйон гривень.

Дмитро Монатік купив квартиру в елітному будинку Києва (скрін відео)

Тож незабаром артист і тренер "Голосу країни" стане сусідом народних депутатів та зірок українського шоу-бізнесу, серед яких Олександр Скічко, Олена Кошелєва, Борис Тодуров, Володимир Гройсман та інші.

Дмитро Монатік готується до новосілля в елітній квартирі Києва

Раніше ми писали, що над Дмитром Монатіком познущалася Маша Єфросиніна і показала курйозне відео.