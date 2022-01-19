ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посуд стане білосніжним: ці лайфхаки допоможуть позбутися від жовтого нальоту

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 08:02
Посуд стане білосніжним: ці лайфхаки допоможуть позбутися від жовтого нальоту Фото: Ці способи допоможуть позбутися від жовтого нальоту на посуді (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Білий посуд набуває жовтий наліт навіть у самих хороших господинь. Так буває через жорсткість води, від миття в холодній воді або через неякісний засіб для посуду.

Але відмити білий посуд від жовтого нальоту можна дуже легко. Які способи вам допоможуть – читайте в матеріалі нижче.

Харчова сода

Візьміть тазик, налийте туди теплу воду і розчиніть в ній 2-4 ложки харчової соди. Потім занурте туди посуд і залиште на годину. Після - змийте наліт звичайною губкою під проточною водою.

Лимонна кислота

Накапайте лимонну кислоту на губку для миття посуду і розподіліть засіб по забруднених місцях. Залиште на 20 хвилин, а потім добре промийте і прополощіть теплою водою.

Перекис водню

Змішайте перекис з содою в пропорції 1:1. Отриману суміш розподіліть по поверхні посуду, залиште на 15 хвилин. Потім промийте під проточною водою.

Суха гірчиця

Розчиніть кілька ложок сухої гірчиці в теплій воді. Занурте в цю воду посуд і залиште на одну годину. Після цього протріть губкою і сполосніть під проточною теплою водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно почистити щітку для волосся.

А також ми розповідали про те, як відмити та начистити до блиску ложки й виделки.

Цей спосіб вам допоможе швидко відмити сковороду від жиру.

Читайте РБК-Україна в Google News
уборка дома лайфхаки посуда
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі