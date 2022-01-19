Посуд стане білосніжним: ці лайфхаки допоможуть позбутися від жовтого нальоту
Білий посуд набуває жовтий наліт навіть у самих хороших господинь. Так буває через жорсткість води, від миття в холодній воді або через неякісний засіб для посуду.
Але відмити білий посуд від жовтого нальоту можна дуже легко. Які способи вам допоможуть – читайте в матеріалі нижче.
Харчова сода
Візьміть тазик, налийте туди теплу воду і розчиніть в ній 2-4 ложки харчової соди. Потім занурте туди посуд і залиште на годину. Після - змийте наліт звичайною губкою під проточною водою.
Лимонна кислота
Накапайте лимонну кислоту на губку для миття посуду і розподіліть засіб по забруднених місцях. Залиште на 20 хвилин, а потім добре промийте і прополощіть теплою водою.
Перекис водню
Змішайте перекис з содою в пропорції 1:1. Отриману суміш розподіліть по поверхні посуду, залиште на 15 хвилин. Потім промийте під проточною водою.
Суха гірчиця
Розчиніть кілька ложок сухої гірчиці в теплій воді. Занурте в цю воду посуд і залиште на одну годину. Після цього протріть губкою і сполосніть під проточною теплою водою.
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