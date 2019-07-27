Хто вступив на бюджет: оприлюднені рейтингові списки абітурієнтів

Списки вступників 2019 – рейтингові списки абітурієнтів (колаж РБК-Україна; фото: УНІАН; pixabay.com)

Вузи оприлюднили списки тих, хто рекомендований до зарахування на бюджет

26 липня з'явилися списки рекомендованих до зарахування на бюджет. Вони опубліковані в кожному вузі. Абітурієнти повинні віднести оригінали документів у обраний навчальний заклад до 31 липня. Про те, як дізнатися, що ви пройшли на бюджет чи ні, що робити після цього і що відбувається, якщо на бюджет потрапити не вдалося - читайте в нашій статті.

Я на бюджеті?

Рейтингові списки всіх, хто подав заявки, можна дивитися на сайті Вступ. Освіта.иа, вибравши потрібний регіон, вуз і спеціальність. Там відображається інформація про всіх абітурієнтів: їх конкурсні бали, результати випробувань і сертифікатів ЗНО.

Також списки рекомендованих до зарахування з'явилися на сайті: Vstup.edbo.gov.ua.

Списки надійшли 2019 – рейтингові списки абітурієнтів (фото: Гонтар Володимир / УНІАН)

Що робити?

Якщо абітурієнт знайшов себе у списках вступників (відповідний запис про це з'явиться в особистому електронному кабінеті), то до 18:00 31 липня він повинен принести до приймальної комісії обраного внз такі документи:

копію паспорта або свідоцтва про народження (залежно від віку);

оригінал документа про освіту з додатком;

копію військово-облікового документа (для хлопчиків);

сертифікат ЗНО;

4 кольорових фото розміром 3*4 см;

а також інші документи, якщо вони передбачені правилами прийому навчального закладу

Якщо всі перераховані умови будуть виконані, то до 12:00 1 серпня в електронному кабінеті статус заяви змінюється на "Включено до наказу", тобто внз видає указ про зарахування. Якщо абітурієнт не виконав умов (не відніс документи, віддавши перевагу іншому вузу, не подав весь перелік паперів тощо), то статус зміниться на "Виключено із списку рекомендованих".

Списки надійшли 2019 – рейтингові списки абітурієнтів (фото: УНІАН)

У тих абітурієнтів, які не увійшли в списки рекомендованих на бюджет, статус заявки буде "Допущено до конкурсу". Всі такі заявки автоматично візьмуть участь у конкурсі на контракт (тобто навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб). Дізнатися про те, чи вдалося вступити на контракт, можна буде не раніше 12:00 1 серпня.

На які спеціальності вступають абітурієнти в 2019 році

В 2019 році пріоритети у вступників практично не змінилися. Найбільше випускників вирішили піти вчитися на філологію (65,4 тис осіб). На другому місці за популярністю – право (65 тис майбутніх юристів). Трійку лідерів замикає напрям менеджменту (50,2 тис абітурієнтів).

4-е місце - комп'ютерні спеціальності (39,3 тис вступників). На 5-му місці виявилися педагоги (35,6 тис вступників). Журналістика (30,2 тис заяв) знаходиться на 6-му почесному місці. На економіку (7-е місце) в цьому році було подано більше 28,1 тис заявок. Програмістами хочуть стати 27, 2 тис осіб (8-е місце). На 9-му місці по популярності професій виявилися психологи (25,6 тис осіб). Топ-10 популярних напрямків замикає медицина, на яку подали заявки понад 25,2 тис осіб.

Нагадаємо, що раніше Кабмін розширив перелік мають право на пільговий вступ до внз.

Раніше ми писали, що абітурієнтам без ID-карт спростили вступ до внз.