Абітурієнтам без ID-карт спростили вступ до вишів

Міносвіти та ДМС досягли згоди щодо прийому у таких осіб документів для вступу
Кабінет міністрів спростив вступ до вузів для абітурієнтів, які з певних причин не отримали паспорт громадянина України у формі ID-картки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу.
Зокрема, 19 червня 2019 року відбулася нарада під головуванням заступника міністра освіти і науки України Юрія Рашкевича та голови ДМС Максима Соколюка. За її результатами між представниками МОН та ДМС було досягнуто згоди щодо можливості прийому у таких осіб документів на підставі свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу ДМС з інформацією про належність особи до громадянства України, що надається особі у відповідь на її звернення у найкоротші строки.
"Під час подання такого звернення вказаним особам або їх законним представникам необхідно надати оригінал свідоцтва про народження дитини та оригінали документів, що підтверджують громадянство і посвідчують особу батьків чи одного з них, які на момент народження дитини перебували у громадянстві України (для встановлення факту належності дитини до громадянства України)", - інформують у міграційній службі.
Також під час наради було ухвалено рішення, що для вступу у 2019 році вступники, які відмовились отримувати паспорт у формі картки з релігійних переконань, подають особисто:
Нагадаємо, у грудні 2018 року в Україні набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.
Як писало РБК-Україна, на початку червня Міносвіти відкрило центри для вступників з окупованих територій.