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Кабмін розширив перелік осіб, що мають право на пільговий вступ до вишів

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 18:46
Кабмін розширив перелік осіб, що мають право на пільговий вступ до вишів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Право пільгового вступу отримали УБД і постраждалі євромайданівці

Кабінет міністрів надав учасникам бойових дій (УБД) право пільгового вступу до навчальних закладів. Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Кабмін розширив список абітурієнтів, які мають право на пільговий вступ до навчальних закладів - як до професійно-технічних училищ, так і до університетів.

Згідно з документом, поза конкурсом зможуть вступати на бюджет учасники бойових дій, особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, постраждалі учасники Революції гідності, а також їхні діти, діти загиблих і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та проживають у населених пунктах на лінії розмежування.

При цьому пільги поширюються як на першу, так і на повторну професійну або вищу освіту.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив порядок надання статусу учасника бойових дій особам, визнаним борцями за незалежність України в XX столітті, зокрема воїнам УПА.

Як писало РБК-Україна, в кінці червня уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів в 2019 році, а також проектні обсяги державного замовлення на 2020 і 2021 роки. Зокрема, уряд скоротив обсяги держзамовлення.

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