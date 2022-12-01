Постоянные отключения света ломают технику украинцев: как ее можно уберечь

Аварийные и плановые отключения света из-за ракетных ударов на энергетическую систему Украины происходят ежедневно, а порой и по несколько раз в сутки. Украинцы радуются, когда снова включается свет, но радость порой сменяется огорчением из-за выхода из строя различной техники.

Почему так происходит и что можно с этим сделать, рассказали в GSMinfo.

Почему ломается бытовая техника при отключениях света

Внезапные отключения и включения электроэнергии могут привести к негативным последствиям для бытовой техники в доме. Дело в том, что во время возобновления тока часто происходят прыжки напряжения. Некоторые чувствительные приборы могут этого не выдержать и сломаться.

Остальные будут портиться постепенно и могут выйти из строя в самый неожиданный для владельца момент.

Как отмечает профессиональный электрик Виталий Чех, больше всего рискуют своей техникой жильцы старых домов, например, "хрущевок".

В квартирах таких домов часто нет индивидуальных щитков, а в общих щитках творится страшный беспорядок и хаос. Контакты там не затянуты, как нужно, а подключения происходят в хаотичном порядке.

Как можно обезопасить технику

Специалист объяснил, что для безопасности техники жителям таких домов нужно установить реле напряжения. Сделать это может любой электрик и предварительно обесточить от электроэнергии нужно весь дом.

Цена вопроса - от 800 до 15000 гривен, в зависимости от сложности работ. В любом случае цена значительно ниже стоимости дорогих приборов. И это убережет их от серьезных поломок.

Если щиток находится в квартире или рядом с ней, то работы будут проще. Можно установить собственное реле, которое будет выполнять роль стабилизатора напряжения. Во время резкого увеличения мощности или наоборот, уменьшения, реле будет отключать подачу тока.

Так как после длительного отсутствия электроэнергии в дома украинцев временами подают напряжение в диапазоне от 170В до 260В - вместо 220. А иногда случаются даже и "смертельные" для многих устройств скачки до 300В.

Еще один способ, более дорогой - установка специального устройства внутри квартиры - исключительно на те розетки, в которые включены дорогостоящие приборы (котлы, бойлеры, стиральные машины, холодильники).

А до тех пор, пока ваша квартира не будет защищена от перепадов напряжения, специалисты рекомендуют при отключениях света вытаскивать из розетки все дорогостоящие и мощные приборы. И не включать их сразу, как только появится свет, а постепенно и только те, которые вам нужны в данный конкретный момент.