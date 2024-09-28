Постоянные переезды очень вредят ребенку: какие серьезные последствия могут быть

Каждый год многие семьи вынуждены менять место жительства - переезжают в новый дом, квартиру, другой район, другой город и даже другую страну. И даже когда переезд приносит что-то хорошее (работа, новый дом, учеба, родственники), он все равно связан со стрессом и кучей вызовов, особенно для детей. И частые переезды могут негативно отразиться на детской психике.

Почему частые переезды могут повлечь за собой развитие депрессии у ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Parents.

Какие последствия вызывают у ребенка частые переезды

Недавно в Дании было проведено исследование среди взрослых, которое показало, что те, кто часто переезжал в детстве, имеет значительно более высокое развитие депрессии, чем их сверстники, всю жизнь прожившие на одном месте.

В исследовании участвовало более 1 млн человек, родившихся между 1982 и 2003 годами. У 35 000 человек была диагностирована депрессия.

"Мы выдвинули гипотезу, что это связано с устоявшейся семейной жизнью и безопасностью дома. Также считаем, что это связано с так называемым "социальным" капиталом или преимуществами, полученными от крепких социальных связей в соседстве или школе, для формирования которых нужно время", - объяснил профессор Орхусского университета и один из авторов исследования, доктор философии Клайв Сабель.

Он отметил, что значение имеет и то, какие условия будут у ребенка на новом месте. Например, если ребенок переехал из более бедного района в более состоятельный – у него могут возникнуть проблемы на новом месте: он может чувствовать себя не на своем месте.

"Ребенка, который может не иметь дома таких удобств, как его одноклассники, могут избегать. Они также должны привыкнуть к новому способу обучения, а также справиться с тем, что покинули спортивные команды, у которых были частью, и социальные клубы в их бывшей школе", - объясняет детский психиатр Ульрик Вье.

Исследование показывает, что, несмотря на то, что дети могут перейти к лучшим школьным системам или более богатым общинам, во взрослом возрасте они также подвергаются депрессии. Этот риск связан с адаптацией на новом месте.

Почему дети страдают из-за переезда

Переезжавшие более одного раза в возрасте от 10 до 15 лет имели почти в два раза больше шансов страдать от депрессии по сравнению с теми, кто не переезжал.

"На этом этапе дети становятся более вовлеченными в социальную деятельность, завязывают дружбу и устанавливают связи. Частые переезды могут нарушить эти процессы, приводя к нестабильности и замедленному развитию в формировании стабильных, длительных отношений. Утрата привычных систем поддержки и проблема постоянной адаптации к новым условиям может способствовать чувству незащищенности и изоляции, которые могут сохраняться во взрослом возрасте", - объясняет доктор философии Бренди Шуман.

Внезапное изменение может быть тяжелым для восприятия, особенно для тех, кто хочет предсказуемости. На самом деле, когда дети испытывают серьезное изменение, такое как переезд, они не имеют никакого контроля над происходящим. И это может показаться потрясающим, создавая чувство нестабильности.

"Родителям, рассматривающим возможность кардинальных изменений, следует учесть потенциальное психологическое влияние на ребенка. В центре внимания должно быть создание ощущения стабильности и поддержки во время переезда, независимо от мнимых преимуществ новой среды", - отмечает Шуман.

Как говорить с ребенком о переезде

Психологи советуют подготовиться к изменениям заранее. И это должна быть подготовка не только ребёнка, но и самих родителей. Нужно обязательно сообщить ребенку ситуацию и объяснить, почему вы должны переехать.

Поделитесь положительными аспектами переезда и поощряйте ребенка выразить свое мнение, чувство. Это не только поможет понять ребенка и его чувства через изменения, но и даст ребенку важное понимание, которое его услышали.

Также можно до переезда поехать с ребенком в новый район, показать ему школы, местность, парк. Дайте ему возможность адаптироваться и показать свои впечатления.

"Если ребенок чувствует, что его мнения были учтены, переезд может быть более положительным опытом", - говорит доктор Вье.

Также эксперты советуют учесть определенные моменты и довести определенные события до предполагаемого завершения - например, окончания учебного года или спортивного сезона - это создаст ощущение завершения.

Дети смогут присоединиться к новым группам или занятиям в естественный начальный момент – в начале учебного года или спортивного сезона. Это поможет им поскорее адаптироваться и построить новые отношения.

"Признайте, что изменения могут быть формой горя. Детям нужна предсказуемость и безопасность", - говорит Шуман.

Она советует родителям слушать ребенка, поощрять его выражать чувства и не оставлять в одиночестве с его переживаниями.