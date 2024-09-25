Как у маленького ребенка проявляется повышенная тревожность: психологи назвали три признака

Определить повышенную тревожность у ребенка не всегда легко. Бывает, что дети просто нервничают из-за нового опыта или перед важным событием, и это - нормально. Однако есть признаки того, что ребенок в тревожном напряжении постоянно и пытается самостоятельно преодолеть эту проблему.

Какие признаки указывают на то, что ребенок борется с тревогой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Почему ребенок беспокоится

Новый опыт, вечер перед важным событием или первым днем в новой школе - все это абсолютно нормальные поводы для волнения и тревожности ребенка. Это состояние быстро проходит.

Совершенно иная ситуация с тревожностью, которая у ребенка затягивается надолго. Внешне нервозность и тревога могут проявляться одинаково, но тревожность сильнее влияет на ребенка.

"Типичное волнение в первый день обучения в школе - это нормально. Однако если тревога продолжается после нескольких недель обучения и начинает влиять на функционирование - добираться до школы, обучение, концентрацию, социализацию - это уже плохой звоночек", - объясняет детский психолог Ирина Горелик.

Признаки детской повышенной тревожности

Дети ищут постоянное успокоения

Если ваш ребенок неоднократно просит вас заверить его, что он в безопасности, это может являться признаком тревожности.

Среди вопросов, которые задают дети, могут быть следующие:

Я буду болеть? (заболею, заражусь)?

Я буду в порядке?

А если случится что-нибудь плохое?

Психолог называет эти вопросы "что, если бы". Также малыши могут начать повторять поведение.

"Повторяющее или ритуальное поведение, или сосредоточенность на вещах, ранее казавшихся тривиальными - тоже может быть признаком тревожности", - добавляет Горелик.

Непонятные болезни

Поскольку дети не всегда имеют достаточно словарного запаса, чтобы сказать или объяснить свое чувство беспокойства, они могут говорить, что болит живот или они просто чувствуют себя плохо.

"Часто, если ребенок тревожный, у него могут проявляться физические симптомы, которые невозможно объяснить иначе. И они часто становятся более распространены после конкретного события, перехода или изменения", - объясняет психолог.

Например:

Суетливость

Раздражительность

Трудности с фокусировкой

боли в животе

головные боли

Тошнота

Кроме того, могут быть трудности с едой или сном. И это уже признак повышенной тревожности.

Поведенческие изменения совпадают с изменениями в жизни

"Когда в жизни ребенка есть общая последовательность и стабильность, это помогает ему чувствовать себя в безопасности, и его нервная система может не активироваться так часто", - говорит специалист.

Большие изменения могут привести к дестабилизации. Например:

Переезд

Начало или конец школы, или лагеря

Изменения в семье: разлука, развод, потеря близкого человека, новый член семьи, проблемы с братом или сестрой

"Дети, безусловно, могут справиться с любым из этих изменений здоровым способом, если им будет предоставлено пространство для изучения влияния и ощущения готовности к изменениям. И таким пространством может стать терапия", - подчеркивает психолог.

Подойдет ли терапия для малышей

Возраст или развитие ребенка имеют значение для того, какой тип терапии выбрать лучше. Ребенок до 4 лет не сможет отсидеть весь сеанс. И для детей до 8 лет это будет сложно.

Горелик объясняет, что дети помладше часто не имеют возможности передать свои чувства словами, поэтому следует выбирать терапию с помощью игры, искусства и других методов.

Кроме того, родителям следует подумать о среде, в которой постоянно находится ребенок и куда ему придется возвращаться после терапии. Поэтому стоит подумать о том, чтобы и родители участвовали в терапии и учились помогать ребенку справиться со своими эмоциями.

"Дети часто остаются наедине со своими эмоциями, и знание того, что они могут поговорить со своими родителями о сложных, неприятных чувствах, может иметь большое значение", - резюмирует психолог.