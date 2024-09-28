Постійні переїзди дуже шкодять дитині: які серйозні наслідки можуть бути

Щороку багато сімей змушені змінювати місце проживання - переїжджають у новий дім, квартиру, інший район, інше місто та навіть іншу країну. І навіть, коли переїзд принесе щось хороше (робота, новий дім, навчання, родичі), він все одно пов'язаний зі стресом та купою викликів, особливо для дітей. І часті переїзди можуть негативно вплинути на дитячу психіку.

Чому часті переїзди можуть спричинити розвиток депресії у дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Parents.

Які наслідки викликають у дитині часті переїзди

Нещодавно у Данії було проведено дослідження серед дорослих, яке показало, що ті, хто часто переїжджав у дитинстві, має значно вищий розвиток депресії, ніж їх однолітки, які все життя прожили на одному місці.

У дослідженні брали участь понад 1 млн людей, які народилися між 1982 та 2003 роками. У 35 000 осіб була діагностовано депресію.

"Ми висунули гіпотезу, що це пов'язано з усталеним сімейним життям і безпекою вдома. Також вважаємо, що це пов'язано з так званим "соціальним" капіталом або перевагами, отриманими від міцних соціальних зв'язків у сусідстві чи школі, для формування яких потрібен час", - пояснив професор Орхуського університету та один з авторів дослідження, доктор філософії Клайв Сабель.

Він зазначив, що значення має також й те, які умови будуть у дитини на новому місці. Наприклад, якщо дитина переїхала з більш бідного району у більш заможний - у неї можуть виникнути проблеми на новому місці: вона може почуватися не на своєму місці.

"Дитину, яка може не мати вдома таких зручностей, як її однокласники, можуть уникати. Вони також повинні звикнути до нового способу навчання, а також впоратися з тим, що залишили спортивні команди, у яких були частиною, і соціальні клуби в їхній колишній школі", - пояснює дитячий психіатр Ульрік В'є.

Дослідження показує, що попри те, що діти можуть перейти до кращих шкільних систем або багатших громад, у дорослому віці вони також піддаються депресії. Цей ризик пов'язаний за адаптацією на новому місці.

Чому діти страждають через переїзд

Ті, хто переїжджав більше одного разу у віці від 10 до 15 років, мали майже у два рази більше шансів страждати від депресії у порівнянні з тими, хто не переїжджав.

"На цьому етапі діти стають більш залученими до соціальної діяльності, зав'язують дружбу та встановлюють зв'язки. Часті переїзди можуть порушити ці процеси, призводячи до нестабільності та сповільненого розвитку у формуванні стабільних, тривалих стосунків. Втрата звичних систем підтримки та проблема постійної адаптації до нових умов може сприяти почуттю незахищеності та ізоляції, які можуть зберігатися у дорослому віці", - пояснює доктор філософії Бренді Шуман.

Раптова зміна може бути важкою для сприйняття, особливо для тих, хто хоче передбачуваності. Насправді коли діти відчувають серйозну зміну, таку як переїзд, вони не мають жодного контролю над тим, що відбувається. І це може здаватися приголомшливим, створюючи відчуття нестабільності.

"Батькам, які розглядають можливість кардинальних змін, варто зважити потенційний психологічний вплив на дитину. У центрі уваги має бути створення відчуття стабільності та підтримки під час переїзду, незалежно від уявних переваг нового середовища", - наголошує Шуман.

Як говорити з дитиною про переїзд

Психологи радять підготуватися до змін заздалегідь. І це має бути підготовка не тільки дитини, а й самих батьків. Потрібно обов'язково повідомити дитині ситуацію та пояснити, чому ви маєте переїхати.

Поділіться позитивними аспектами переїзду та заохочуйте дитину висловити свою думку, почуття. Це не тільки допоможе зрозуміти дитину та її почуття через зміни, а й дасть дитині важливе розуміння, що її почули.

Також можна до переїзду поїхати з дитиною у новий район, показати їй школи, місцевість, парк. Дайте дитині можливість адаптуватися та показати свої враження.

"Якщо дитина відчуває, що її думки були враховані, переїзд може бути більш позитивним досвідом", - каже доктор В'є.

Також експерти радять врахувати певні моменти та довести певні події до передбачуваного завершення - наприклад, закінчення навчального року чи спортивного сезону - це створить відчуття завершення.

Діти зможуть приєднатися до нових груп або занять у природний початковий момент - на початку навчального року чи спортивного сезону. Це допоможе їм швидше адаптуватися та побудувати нові стосунки.

"Визнайте, що зміни можуть бути формою горя. Дітям потрібна передбачуваність та відчуття безпеки", - каже Шуман.

Вона радить батькам слухати дитину, заохочувати її висловлювати почуття та не лишати на самоті з її переживаннями.