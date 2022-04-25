Як випрати куртку на синтепоні в машинці або руками: так ви її точно не зіпсуєте

Під час холодного сезону особливо сильно брудняться рукава, місця кишень і застібки. Якщо ваш улюблений верхній одяг світлих відтінків - то доводиться прати й кілька разів за сезон.

Теплі куртки з підкладкою на синтепоні або з іншими синтетичними наповнювачами потрібно дуже акуратно прати.

Як випрати куртку на синтепоні так, щоб утеплювач не перетворився в грудки та не втратив форму – читайте нижче.

Стираємо в машинці

Для прання в пральній машині використовуйте не порошок, а гель. Від звичайного порошку можуть залишитися білі плями, і він з такого одягу погано виполіскується. Гель варто підбирати за кольором і за типом тканини.

Перед пранням перевірте всі кишені, застебніть всі гудзики та замки, зніміть хутро, значки та прикраси й обов'язково зашийте дірочки в кишенях. Якщо у вас є спеціальний мішок для прання - використовуйте його. І можна в барабан кинути спеціальні кульки для прання – вони допоможуть не збиватися наповнювача. Не періть відразу кілька виробів.

Вибирайте щадну (або делікатну) програму пральної машини та виставте температуру не вище 40 градусів. А режим віджиму варто повністю відключити. Якщо на вашій машинці є режим делікатного віджиму - встановіть його.

Стираємо руками

Для ручного прання також варто використовувати спеціальний гель. Застебніть всі замки, гудзики, зніміть хутро і прикраси.

Замочіть куртку в теплій воді, а не гарячої (не більше 50 градусів). Якщо є плями - використовуйте засоби для виведення плям.

Комір, манжети, рукава, кишені – заперіть звичайним господарським милом. Дайте постояти з миючим засобом зовсім недовго - не залишайте на кілька годин, це зіпсує наповнювач.

Потім виперіть (пам'ятайте легкими рухами, щоб наповнювач не збився) і виполощіть під проточною водою. Але сильно не віджимайте.

Сушити куртки потрібно на горизонтальній поверхні, бо весь наповнювач підкладки може скотитися вниз. Можна залишити на пів години на плічках, щоб стекла вода, а потім розкласти на рушник. Не залишайте на батареї або під прямими сонячними променями. І не вішайте куртку над плитою.

До речі, жирні плями можна прибрати за допомогою звичайного засобу для миття посуду – налийте пару крапель, розітріть, почекайте пару хвилин і змийте.