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Випрали банківські картки в машинці? Ось що потрібно робити в такій ситуації

Автор: Анна Шиканова

Ситуація, коли банківська карта залишилася в кишені джинсів і відправилася в прання в пральній машині, знайома багатьом. І перша реакція на таку ситуацію – паніка.

Але експерти Itech вважають, що не потрібно відразу ж засмучуватися. Не кожне прання зіпсує вашу карту, а якщо це трапиться – можна швидко замовити випуск нової.

Коли карта після прання стане непридатною

  • Якщо прання в машинці відбувалося при високій температурі. Всі необхідні для безперебійного функціонування системи працювати перестануть.
  • Якщо для прання використовувалося сильний засіб. Вони можуть пошкодити спеціальний чіп на карті, і для оплати вона стане непридатна.
  • Якщо у ваших кишенях були крім карти ще й гострі предмети - ключі, пилочка, ножик. Карта може бути пошкоджена цими предметами.
  • Якщо у вас карта на безконтактному чіпі, то після прання вона точно буде непридатна для використання.

Що робити з картою після прання

Після прання відразу перевірте на зворотному боці карти чорну смугу - саме в ній міститься вся важлива інформація.

Покладіть карту після прання в сухе місце, але не кладіть на батарею або обігрівач – так ви можете погіршити пошкодження.

Якщо ж карта після прання виглядає цілком добре або в пральній машині вона пробула зовсім недовго - ви можете перевірити її працездатність в будь-якому банкоматі або терміналі.

Також варто звернутися до найближчого відділення вашого банку для перевірки карти - там зможете відразу оформити нову, якщо стара перестала працювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна прати в пральній машині.

А також розповідали про те, як легко відіпрати кухонні рушники від плям і жиру.

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