Коли поставити новорічну ялинку: названі сприятливі дні

Новорічну ялинку краще всього поставити 22 грудня (фото: pixabay.com)

Новорічну ялинку найкраще прикрасити і поставити в будинок в певні дні

Коли поставити ялинку на Новий рік. Це питання хвилює практично всіх українців, адже до Нового року залишилося зовсім трохи, а святкові клопоти і ажіотаж вже почалися. По східній науці феншуй є певні сприятливі дні, коли прикрасити і внести в будинок лісову красуню найкраще. Про це пишуть "Факти" ICTV.

Найкраще прикрасити новорічне дерево - 22 грудня. Це день зимового сонцестояння і дуже сприятливий для всіх починань.

Дуже гарною датою для встановлення зеленої красуні є також напередодні католицького Різдва, а саме 24 грудня, адже25 грудня всі католики вже святкують головне зимове свято.

Незважаючи на всі поради, ви можете поставити ялинку в будь-який день грудня або тоді, коли буде настрій. Не варто забувати, що багато українців через святкові клопоти роблять це вже 31 грудня, перед тим, як сісти за стіл.

Як ми раніше повідомляли, новорічна ялинка може стати не тільки основним атрибутом головного зимового свята, а й уособленням небаченої розкоші. Так, в Іспанії встановили найдорожчу в світі різдвяну хвойну красуню, вартість якої склала 14 мільйонів доларів.