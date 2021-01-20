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Лікарі перерахували приховані ознаки цукрового діабету: не пропустіть

Середа 20 січня 2021 10:18
Лікарі перерахували приховані ознаки цукрового діабету: не пропустіть
Названі приховані ознаки цукрового діабету (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про неочевидні ознаки цукрового діабету, які важливо вчасно помітити, щоб скорегувати своє харчування і спосіб життя. Фахівці кажуть, що деякі з сигналів можна пропустити.

Так, існує п'ять прихованих симптомів, які кажуть, що у вашому організмі відбуваються небезпечні зміни, пише golos.ua.

Медики кажуть, що хворобу дуже важливо виявити на ранніх стадіях і не допускати її розвитку. Адже часом буває так, що людина помічає, що з організмом відбуваються зміни, але вважає їх тимчасовими.

Приховані симптоми розвитку цукрового діабету виглядають так:

Почастішання сечовипускання. Подібне відбувається з організмом через надлишок глюкози в крові. Таким чином - разом з сечею - ваше тіло намагається позбутися зайвої глюкози. Бажання відвідати туалет може з'являтися частіше, ніж раз на годину.

Ще однією ознакою є спрага - може виникати відчуття, що ви ніяк не можете напитися води. При цьому прояв спраги не залежить ні від часу року, ні від фізичних навантажень.

Регулярне відчуття голоду також може свідчити про порушення здоров'я. Вам часто хочеться перекусити, але почуття голоду повертається дуже швидко.

Часто при розвитку хвороби людина відчуває втому без видимих на те причин.

Ще одним симптомом, на думку лікарів, може бути поколювання в ногах і руках.

Раніше медики також перерахували ознаки того, що ви вживаєте занадто багато солодощів.

Також лікарі розповіли про шкідливі властивості чорного хліба і запропонували йому заміну.

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