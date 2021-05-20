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День вишиванки 2021: найцікавіші факти і при чому тут Франко, Мадонна і генетичний код

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Четвер 20 травня 2021 11:04
День вишиванки 2021: найцікавіші факти і при чому тут Франко, Мадонна і генетичний код Фото: День вишиванки відзначають цього року 20 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

День вишиванки в Україні відзначається щороку в третій четвер травня. Цього року свято випадає на 20 травня. У цей день кожен громадянин країни одягає традиційний вишитий одяг, щоб заявити про гордість вважатися українцем.

У нашому матеріалі нижче читайте найцікавіші факти про це культове для нашого народу свято.

Отже, найголовнішим фактом про день вишиванки є те, що геометричні символи малюнках з'явилися на сорочках тільки в ХХ столітті.

Візерунок на вишиванці - це своєрідний код, в якому за символами можна прочитати зашифровані послання. Раніше вид орнаменту передавався з покоління в покоління, це своєрідний генетичний код.

Святковою вишиванка стала тільки в ХХ столітті, до цього таке вбрання вважалося повсякденним.

Іван Франко одним з перших на рубежі XIX і XX століть почав носити вишиванку разом з повсякденним одягом: брюками і піджаками.

День вишиванки 2021: найцікавіші факти і при чому тут Франко, Мадонна і генетичний кодІван Франко першим почав поєднувати вишиванку з повсякденним одягом (фото: prolviv.ua)

Для вишиванок характерні три типи орнаментів:

  • традиційні геометричні;
  • рослинний;
  • зооморфні (тварини).

Перший раз День вишиванки відбувся у 2006 році зі спеціальної акції у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Вишиванки в ХVIII століття носили тільки вищі верстви населення. Вже пізніше їх стали носити в селах.

До речі, козаки XVII століття не носили вишиванку і шаровари. Такий образ народного героя став популярним лише з часом завдяки мандрівним театральним трупам.

В останні роки вишиванки сміливо впроваджують у свої колекції модні будинки, наприклад, Valentino і Dior. У різний час вишиванки одягали Мадонна, Міла Куніс, Сандра Баллок, Лана дель Рей і багато інших зірок.

День вишиванки 2021: найцікавіші факти і при чому тут Франко, Мадонна і генетичний код

Лана дель Рей у вишиванці (фото: Twitter Lana del Ray)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці назвали свої улюблені свята.

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