День вишиванки 2021: найцікавіші факти і при чому тут Франко, Мадонна і генетичний код

День вишиванки в Україні відзначається щороку в третій четвер травня. Цього року свято випадає на 20 травня. У цей день кожен громадянин країни одягає традиційний вишитий одяг, щоб заявити про гордість вважатися українцем.

У нашому матеріалі нижче читайте найцікавіші факти про це культове для нашого народу свято.

Отже, найголовнішим фактом про день вишиванки є те, що геометричні символи малюнках з'явилися на сорочках тільки в ХХ столітті.

Візерунок на вишиванці - це своєрідний код, в якому за символами можна прочитати зашифровані послання. Раніше вид орнаменту передавався з покоління в покоління, це своєрідний генетичний код.

Святковою вишиванка стала тільки в ХХ столітті, до цього таке вбрання вважалося повсякденним.

Іван Франко одним з перших на рубежі XIX і XX століть почав носити вишиванку разом з повсякденним одягом: брюками і піджаками.

Іван Франко першим почав поєднувати вишиванку з повсякденним одягом (фото: prolviv.ua)

Для вишиванок характерні три типи орнаментів:

традиційні геометричні;

рослинний;

зооморфні (тварини).

Перший раз День вишиванки відбувся у 2006 році зі спеціальної акції у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Вишиванки в ХVIII століття носили тільки вищі верстви населення. Вже пізніше їх стали носити в селах.

До речі, козаки XVII століття не носили вишиванку і шаровари. Такий образ народного героя став популярним лише з часом завдяки мандрівним театральним трупам.

В останні роки вишиванки сміливо впроваджують у свої колекції модні будинки, наприклад, Valentino і Dior. У різний час вишиванки одягали Мадонна, Міла Куніс, Сандра Баллок, Лана дель Рей і багато інших зірок.

Лана дель Рей у вишиванці (фото: Twitter Lana del Ray)