Потужна злива затопила Житомир: люди плавають вулицями на надувному матраці і водному мотоциклі
Сьогодні, 30 травня, в Житомирі пройшла потужна злива, після якої вулиці, перетворилися на справжні річки. Деякі місцеві жителі не стали засмучуватися і знайшли незвичайний спосіб пересування по місту. Води було по коліно, і хтось плавав на надувному матраці, а хтось і зовсім прокотився вулицями на водному мотоциклі.
Про це повідомляє Telegram-канал "ТЖ - телеграм Житомира".
Непрохідними стали вулиця Вітрука, Вільский шлях, проспект Незалежності, перехрестя вулиць Грушевського та Покровської, вулиця Перемоги. Фото і відео затоплених вулиць поширювали в соціальних мережах.
Злива в Житомирі (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували це.
- Як затопило вулицю, води по коліно. Позитивних людей я люблю. Але блін, комунальні служби, коли відремонтують міські зливні;
- І на моря їхати не потрібно;
- Я з тих, кому пощастило там жити;
- О так, і всі ж знали, що там таке завжди;
- Там з чотирьох сторін вода йде по каналізаційному зливу і при сильних опадах починає бити назовні через люки і решітки. Вдалого купання;
- От пощастило тим, у кого є гідроцкл;
- Красені!!!
- Ну правильно!
- Це бюджетний варіант;
- А чого б і ні.
Нагадаємо, Закарпатті та Буковину засипало градом.
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