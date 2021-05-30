ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Потужна злива затопила Житомир: люди плавають вулицями на надувному матраці і водному мотоциклі

Новость на русском →
Житомир, Неділя 30 травня 2021 17:21
Потужна злива затопила Житомир: люди плавають вулицями на надувному матраці і водному мотоциклі Фото: злива в місті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 30 травня, в Житомирі пройшла потужна злива, після якої вулиці, перетворилися на справжні річки. Деякі місцеві жителі не стали засмучуватися і знайшли незвичайний спосіб пересування по місту. Води було по коліно, і хтось плавав на надувному матраці, а хтось і зовсім прокотився вулицями на водному мотоциклі.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТЖ - телеграм Житомира".

Непрохідними стали вулиця Вітрука, Вільский шлях, проспект Незалежності, перехрестя вулиць Грушевського та Покровської, вулиця Перемоги. Фото і відео затоплених вулиць поширювали в соціальних мережах.

Злива в Житомирі (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Як затопило вулицю, води по коліно. Позитивних людей я люблю. Але блін, комунальні служби, коли відремонтують міські зливні;
  • І на моря їхати не потрібно;
  • Я з тих, кому пощастило там жити;
  • О так, і всі ж знали, що там таке завжди;
  • Там з чотирьох сторін вода йде по каналізаційному зливу і при сильних опадах починає бити назовні через люки і решітки. Вдалого купання;
  • От пощастило тим, у кого є гідроцкл;
  • Красені!!!
  • Ну правильно!
  • Це бюджетний варіант;
  • А чого б і ні.

Нагадаємо, Закарпатті та Буковину засипало градом.

Ми також писали про те, що в Києві комунальники відзначилися дивною дією під час дощу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Житомир ливень
LITE
В тренді універсальність: Андре Тан розповів, як стати королевою випускного
В тренді універсальність: Андре Тан розповів, як стати королевою випускного