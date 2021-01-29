Наслідки "рішучих реформ": експерт вказав на комунальну катастрофу у Кам'янському

У місті Кам'янському Дніпропетровської області триває комунальний колапс. Через це жителі міста навіть анонсували протести та перекриття доріг. Експерт Юрій Гаврильченко у своєму блозі також звернув увагу на цю ситуацію. За його словами, криза в містах України пов'язана з наслідками "рішучих реформ в ЖКГ.

"Одночасне співіснування в одній локації об'єднаної територіальної громади (ОТО), району та міста при різних бюджетах усіх цих формувань та невизначених зонах відповідальності, вже зараз призводить і буде призводити і далі до маси сумних наслідків. І, що найгірше, стан інфраструктури виявилася заручницею місцевої влади", - пише експерт.

"Саме така ситуація зараз і відбувається в Кам'янському (Дніпропетровська область), де на проспекті Металургів 4 унікальну мозаїку зафарбовують муралом. Втім, ніяка ретуш не зможе приховати реальних проблем міста і навряд чи здатна сховати чутки про те, що мер міста тільки на утеплення теплотраси перекачав у свою кишеню кілька десятків мільйонів. Та й вже абсолютну правду про те, що, в тому числі й через таке "утеплення" тариф на тепло в Кам'янському становить 1 930 грн за 1 Гкал, що приблизно на чверть вище, ніж в Києві та Дніпрі, "замазати" не вийде. І все через те, що "на промивку труб" списали 50 млн грн і все це вклали в тариф", - звертає увагу експерт.

Він також пише, що якщо поглибиться в історію відносин між споживачами послуг ЖКГ в Кам'янському та місцевою мерією, а також міським головою Андрієм Бєлоусовим, то виявиться, хто фактичний комунальний колапс в місті - не тільки наслідок високих тарифів. Аварійні служби не справляються зі своєю роботою. Особливо це помітно по масово непрацюючим ліфтів.

"Аварійна служба просто перестала працювати, а мер міста так і не зміг налагодити роботу життєво необхідного городянам сервісу", - додає експерт.

У сформованій ситуації, переконаний економіст, необхідно перевести багатоквартирні будинки на електроопалення. Друге - керуюча компанія накопичила борги перед підрядниками майже на 50 млн грн, але після розриву договору з нею мерія і борги не погасила, і не створила муніципальну комунальну службу. У підсумку велика частина комунальників у Кам'янському залишилися без роботи, а городяни - без комунальних послуг. Розв'язання цієї проблеми також може частково розблокувати ситуацію в місті.

У цілому ж, експерт вважає, що продовжена децентралізація в країні вилилася в деградацію.

"І від тотального колапсу системи ЖКГ по всій країні нас розділяє не так багато часу, бо приклад Кам'янського, на жаль, не унікальний. Ну чим, скажіть на милість, він принципово відрізняється від тієї ж Сміли? Та нічим! Крім того, що увагу офіційного Києва до нього менше. Ось і всі відмінності", - резюмував експерт.

Нагадаємо, в Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях відновились акції протесту через тарифи на газ.

Разом з тим, тарифний протест також проходить у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.