"Комунальний колапс" у Кам'янському: люди збираються перекривати трасу

Фото: жителі Каменсом скаржаться на комунальних колапс (РБК-Україна)

Мешканці багатоквартирних будинків в Кам'янському (Дніпропетровська область) з появою сильних морозів стали частіше скаржитися на комунальний колапс в місті. Через часті аварії на комунікаціях люди збираються перекривати трасу.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро час".

Згідно з даними видання, без води залишилися мешканці більше десятка будинків у Соцмісті. Зокрема, видання перераховує такі адреси - Дунайська,45, Ухтомського,19, Конституції 17, 4, 32, 23, 16, Нікопольська,16.

Крім того, багатоповерхівки на Затишній,1, Дунайської,31, Подільської,6 постраждали від проривів труб.

"Проспект Конституції, 23-5. Третю добу відсутнє водопостачання. Аварійка так і не виїжджала. Замерз водопровід. Людям перекривати дорогу, щоб ви їх почули? Де підвіз питної води?", - цитує видання одного з місцевих жителів.

Наголошується, що комунальники пообіцяли мешканцям багатоповерхівки по вулиці Конституції, 23, що аварійні роботи будуть виконані до ранку 21 січня. Якщо цього не станеться - мешканці мають намір вийти на протест і перекривати міські дороги, щоб їх почули.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у містах України тривають акції протесту з-за підняття цін на газ. Нещодавно протестували і в Києві, в інших містах люди перекривають траси, більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що деякі мікрорайони в Кам'янському постраждали через ініційовану міським головою Андрієм Бєлоусовим децентралізації опалення. Старі будинки виявилися абсолютно не готовими до електроопалення, до якого доводиться вдаватися після відключення від "Дніпроазоту".