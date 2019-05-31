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У мережі скандал через останній дзвоник у школі під Житомиром (фотофакт)

STYLERЖиття    31.05.2019 - 23:11
У мережі скандал через останній дзвоник у школі під Житомиром (фотофакт)
Останній дзвоник у Коростені зіпсували депутати (колаж: РБК-Україна)

Останній дзвоник у школі під Житомиром викликав скандал через чиновників

На останньому дзвонику в школі міста Коростень Житомирської області, який у багатьох загальноосвітніх закладах відзначили 31 травня, стався неприємний конфуз, який обурив користувачів мережі. Mihail Shnayder опублікував фото в пабліку Батьки SOS, яке і викликало обурення.

Так, на фото видно, що "почесні гості", запрошені на шкільне свято, сидять на приготованій для них спеціальній лавці. При цьому діти і літні люди були змушені стояти на спеці на своїх двох.

"Ось це фото, на всі 100% відображає систему нашої поки ще діючої "влади". Останній дзвоник у Коростені. На стільцях сидять "почесні гості" - мер, народний депутат та чиновники рангом нижче. А діти та літні люди стоять поруч. Стоять на спеці і сонці. Стоять і з благоговінням дивляться на місцевих "небожителів", - обурюється Mihail Shnayder.

У мережі скандал через останній дзвоник у школі під Житомиром (фотофакт)

Останній дзвоник у Коростені зіпсували депутати (фото: facebook.com)

Користувачі мережі обурені таким хамством чиновників, які безтурботно сидять в той час, як жінки, діти і люди у віці змушені витримувати все це "совдепівське" дійство переминаючись з ноги на ногу.

  • Феодали України. Влада відродила феодалізм на всіх рівнях життя.
  • Ось вам і ложка дьогтю в бочці з медом.
  • Я людина поважного віку, броварчанка. Ці лінійки мене лякають і тепер, кожен раз хтось із дітей втрачав свідомість. І це вважалося святом?
  • Перший і останній дзвоник тільки для дітей і батьків. Це тільки їхнє свято, а всі інші для піару зайві...
  • Розпеченим залізом це треба випалювати. Клеймо на лобик сидячим в присутності людей похилого віку, жінок і дітей!

У мережі скандал через останній дзвоник у школі під Житомиром (фотофакт)

Останній дзвоник у Коростені зіпсували депутати (скрін: facebook.com)

  • Мами з бабусями стоять, а мужики сидять. Який приклад молодому поколінню?
  • Їм важче стояти - груз влади тисне.
  • Стояти значить їм подобається... Я б забрала дитину і пішла додому.
  • Вони що інваліди? Постояти не можуть?

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області дітей нагородили за олімпіаду сувенірами з логотипом Євро-2012.

Також ми писали про те, що в Дніпрі учениці четвертого класу школи № 9 готують на випускний пісню, "блатний" текст якої викликав у мережі масу обурень.

Нагадаємо, у Дніпрі школярі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника, який сильно травмувався після невдалого стрибка у річку.

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