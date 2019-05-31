У мережі скандал через останній дзвоник у школі під Житомиром (фотофакт)

Останній дзвоник у школі під Житомиром викликав скандал через чиновників
На останньому дзвонику в школі міста Коростень Житомирської області, який у багатьох загальноосвітніх закладах відзначили 31 травня, стався неприємний конфуз, який обурив користувачів мережі. Mihail Shnayder опублікував фото в пабліку Батьки SOS, яке і викликало обурення.
Так, на фото видно, що "почесні гості", запрошені на шкільне свято, сидять на приготованій для них спеціальній лавці. При цьому діти і літні люди були змушені стояти на спеці на своїх двох.
"Ось це фото, на всі 100% відображає систему нашої поки ще діючої "влади". Останній дзвоник у Коростені. На стільцях сидять "почесні гості" - мер, народний депутат та чиновники рангом нижче. А діти та літні люди стоять поруч. Стоять на спеці і сонці. Стоять і з благоговінням дивляться на місцевих "небожителів", - обурюється Mihail Shnayder.
Останній дзвоник у Коростені зіпсували депутати (фото: facebook.com)
Користувачі мережі обурені таким хамством чиновників, які безтурботно сидять в той час, як жінки, діти і люди у віці змушені витримувати все це "совдепівське" дійство переминаючись з ноги на ногу.
Останній дзвоник у Коростені зіпсували депутати (скрін: facebook.com)
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