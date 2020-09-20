Останні сонячні дні: в які регіони повернеться літнє тепло

Погода в Україні 20 вересня (колаж: РБК-Україна)

У неділю настане перший день "бабиного літа"

Погода в Україні 20 вересня знову буде поліпшуватися і радувати своїм теплом. Після закінчення "молодого бабиного літа" ця неділя стане першим днем другого і справжнього повернення тепла. За даними сервісу Sinoptik, тепла погода затримається в Україні на найближчі 9 днів. Якою буде погода в перший день "бабиного літа" розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, середній рівень тепла по країні підніметься на 2-4 градуси в порівнянні з суботнім днем. Так, у більшості регіонів термометри покажуть +19... +21 градус тепла. У Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій областях, а також в центральній, південній та південно-східній Україні градусники піднімуться до +20... +24 градусів протягом дня.

В нічний час температура повітря буде сильно відрізнятися. Місцями синоптики прогнозують зниження рівня тепла до +4... +6 градусів. В середньому по країні в нічний час доби 5-8 градусів. Виняток становитимуть приморські регіони, де, традиційно, - +8... +14 градусів.

Погода в Україні 20 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Підвищення рівня тепла пояснюється поверненням в Україну антициклону, який подарує безвітряну погоду і сонячне небо.

Разом з тим навіть у такої прекрасної погоди є недоліки: синоптики попереджають про високу пожежонебезпеку з суботи по вівторок.

"19-22 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в заяві метеорологів.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли чекати повернення бабиного літа в Україні.

Також ми писали, що синоптики розповіли, коли в Україні чекати на перші заморозки та сніг.