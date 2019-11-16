Останнє "бабине літо": коли чекати потепління до +17 градусів

Погода в Україні 17 листопада буде теплою і сонячною. Синоптики прогнозують потепління до +17 градусів у західних областях нашої країни. При цьому в східних регіонах вночі очікуються заморозки до -1 градуса. Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, найтепліше буде в західних, центральних та південних областях України. Там очікується в середньому +10... +13 градусів в денний час. При цьому виняток становитиме Закарпатська область, де за прогнозами синоптиків максимальна денна температура досягне +17 градусів. На Сході України, як і в північних областях, традиційно більш прохолодно – до +8... +11 градусів. В нічний час температура в цих регіонах опуститься до -1 градуса.

Погода в Україні 17 листопада (скріншот: meteo.gov.ua)

Протягом усього дня в Україні очікується сонячна погода з мінімальною ймовірністю випадання опадів. Погода також не буде особливо вітряною – синоптики прогнозують пориви вітру до 5-10 м/с.

Погода восени (ілюстративне фото: pixabay.com)

Народний прогноз: у цей день, побоюючись нечистої сили, люди старались нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили, якщо 17 листопада снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалось зимувати, зима очікувалась теплою.

Нагадаємо, що раніше синоптики назвали дату приходу зими в Україну.