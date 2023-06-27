Лунный календарь на июль: на какие дни не стоит планировать важные дела
С древних времен люди использовали лунный календарь для определения самых лучших дат для важных дел. Энергетика Луны имеет большое влияние на человека и в зависимости от фазы и знака Зодиака, это небесное светило может по-разному влиять на жизнь людей.
Какие даты в июле 2023 года будут благоприятными для важных дел, а на какие дни не стоит ничего планировать - читайте ниже.
Фазы Луны в июле 2023
Полнолуние - 3 июля в 14:39 по киевскому времени
Растущая Луна - с 30 июня по 3 июля, с 18 июля по 31 июля
Убывающая Луна - с 4 по 16 июля
Новолуние - 17 июля в 21:32 по киевскому времени
Какие дни будут удачными в июле
Новые дела можно начинать: 1, 2, 18, 20, 22, 23, с 25 по 28 июля
Энергетически сильные дни: 1, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28
Для хирургических операций: 1, 2, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 31 июля
Для похода к стоматологу: 5, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 23-27, 30-31 июля
Для поездок и путешествий: 1, 3, 8, 14, 17, 18, 24, 25, 27, 30 июля
Для дорогих покупок: 1, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 июля
Для свадьбы, венчания или помолвки: 23, 28, 29, 30 июля
Для стрижек и окрашивания волос: 3, 12, 15, 18, 22, 31 июля
Для смены работы и подписания договоров: 1, 2, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 июля
Неблагоприятные дни в июле
Самые сложные дни для важных мероприятий в любой сфере - это дни Полнолуния. В июле Луна станет полной 3 июля, поэтому стоит отказаться от важных мероприятий, дел, финансовых операций 2, 3, 4 июля.
Энергетические неблагоприятные дни: 3, 14, 17 июля
Самые опасные дни: 3 и 17 июля
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