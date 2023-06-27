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Лунный календарь на июль: на какие дни не стоит планировать важные дела

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Вторник 27 июня 2023 18:44
Лунный календарь на июль: на какие дни не стоит планировать важные дела Календарь удачных и опасных дней на июль 2023 (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

С древних времен люди использовали лунный календарь для определения самых лучших дат для важных дел. Энергетика Луны имеет большое влияние на человека и в зависимости от фазы и знака Зодиака, это небесное светило может по-разному влиять на жизнь людей.

Какие даты в июле 2023 года будут благоприятными для важных дел, а на какие дни не стоит ничего планировать - читайте ниже.

Фазы Луны в июле 2023

Полнолуние - 3 июля в 14:39 по киевскому времени

Растущая Луна - с 30 июня по 3 июля, с 18 июля по 31 июля

Убывающая Луна - с 4 по 16 июля

Новолуние - 17 июля в 21:32 по киевскому времени

Какие дни будут удачными в июле

Новые дела можно начинать: 1, 2, 18, 20, 22, 23, с 25 по 28 июля

Энергетически сильные дни: 1, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28

Для хирургических операций: 1, 2, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 31 июля

Для похода к стоматологу: 5, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 23-27, 30-31 июля

Для поездок и путешествий: 1, 3, 8, 14, 17, 18, 24, 25, 27, 30 июля

Для дорогих покупок: 1, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 июля

Для свадьбы, венчания или помолвки: 23, 28, 29, 30 июля

Для стрижек и окрашивания волос: 3, 12, 15, 18, 22, 31 июля

Для смены работы и подписания договоров: 1, 2, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 июля

Неблагоприятные дни в июле

Самые сложные дни для важных мероприятий в любой сфере - это дни Полнолуния. В июле Луна станет полной 3 июля, поэтому стоит отказаться от важных мероприятий, дел, финансовых операций 2, 3, 4 июля.

Энергетические неблагоприятные дни: 3, 14, 17 июля

Самые опасные дни: 3 и 17 июля

Кстати, ранее мы писали о том, кто будет отмечать день ангела в июле и как можно назвать малыша.

А еще рассказывали о том, как изменятся даты церковных праздников в связи с переходом на новый календарь.

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