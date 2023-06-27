Лунный календарь на июль: на какие дни не стоит планировать важные дела

С древних времен люди использовали лунный календарь для определения самых лучших дат для важных дел. Энергетика Луны имеет большое влияние на человека и в зависимости от фазы и знака Зодиака, это небесное светило может по-разному влиять на жизнь людей.

Какие даты в июле 2023 года будут благоприятными для важных дел, а на какие дни не стоит ничего планировать - читайте ниже.

Самые сложные дни для важных мероприятий в любой сфере - это дни Полнолуния. В июле Луна станет полной 3 июля, поэтому стоит отказаться от важных мероприятий, дел, финансовых операций 2, 3, 4 июля.

Новые дела можно начинать: 1, 2, 18, 20, 22, 23, с 25 по 28 июля

Новолуние - 17 июля в 21:32 по киевскому времени

Растущая Луна - с 30 июня по 3 июля, с 18 июля по 31 июля

Полнолуние - 3 июля в 14:39 по киевскому времени

Кстати, ранее мы писали о том, кто будет отмечать день ангела в июле и как можно назвать малыша.

А еще рассказывали о том, как изменятся даты церковных праздников в связи с переходом на новый календарь.