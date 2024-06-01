Посевный календарь на июнь 2024: что и когда нужно делать на огороде, чтобы иметь хороший урожай

Люди много веков используют лунные календари для выбора лучшей даты для работы с растениями на огороде и в саду. Есть культуры, которые нужно сажать и возделывать только на растущую Луну, а есть такие, что только на нисходящую. А вот в дни Полнолуния и Новолуния - работа на огороде под запретом.

Что и когда нужно делать в огороде и в саду в июне 2024 года по лунному календарю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Фазы Луны

Убывающий полумесяц - 1-5 июня (включительно)

Новый месяц - 6-7 июня (включительно)

Растущий полумесяц - 8-13 июня (включительно)

Первая четверть - 14-15 июня (включительно)

Растущая выпуклая луна - 16-20 июня (включительно)

Полнолуние - 21-22 июня (включительно)

Убывающая выпуклая луна - 23-28 июня (включительно)

Последняя четверть - 29-30 июня (включительно)

На Новолуние не стоит трогать растения, не рекомендуется что-то сажать и пересаживать. Единственное, что можно - обрезать растения, умеренно поливать и бороться с вредителями.

Полнолуние - также неудачное время для работы с растениями. Можно бороться с вредителями, прореживать, полоть сорняки, окучивать и собирать семена.

На растущую Луну лучше всего сажать и возделывать растения, плоды которых вызревают над землей. Это цветы, определенные овощи, зелень, фрукты, травы.

На спадающую Луну следует заниматься теми растениями, которые вызревают под землей - корнеплодами и луковичными. Еще следует в такие дни делать прополку, полив, подпитывать, обрезать ветки и убирать урожай.

Что и когда стоит сажать в июне

Лучшие дни: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 июня.

Овощи и зелень

Картофель, морковь, свекла - 3, 4, 23 июня

Лук репчатый - 3, 4, 15, 16, 23 июня

Чеснок - 3, 4, 15, 16, 23 июня

Помидоры - 8, 9, 15-21, 23 июня

Огурцы - 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 июня

Перец, баклажаны - 8, 9, 10-12, 17-21 июня

Брокколи, цветная капуста - 8, 9, 15, 16 июня

Кабачки, патиссоны, тыква - 8, 9, 17-19 июня

Кукуруза - 15, 16, 20, 21 июня

Подсолнечник - 10, 11, 15, 16, 20, 21 июня

Укроп, петрушка, кинза - 8, 9, 15-19 июня

Шпинат - 1, 2, 28-30 июня

Салаты - 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 июня

Базилик, душица, розмарин и другие травы - 1-4, 8, 9, 12-16, 23 июня

Фрукты

Земляника и клубника - 3, 4, 8, 9, 17-19 июня

Яблоня - 3, 4, 20, 21, 23 июня

Груша, айва - 3, 4, 15, 16, 23 июня

Абрикос, вишня, слива, персик - 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 июня

Черешня - 3, 4, 10, 11 июня

Смородина - 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 июня

Малина - 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 июня

Виноград - 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 июня

Декоративные растения

Однолетники - 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 июня

Луковичные и клубневые - 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 июня

Травянистые многолетники - 8, 9, 12-16 июня

Хвойные - 6, 12-14 июня

Кустарники и деревья - 3, 4, 8-14, 20, 21 июня

Неблагоприятные дни в июне

Не стоит заниматься огородом: 5, 6, 7, 22, 24 и 25 июня