Чтобы не завяли и не сгнили: 6 ключевых советов для полива растений
Знание того, как правильно поливать растения, может оказать существенное влияние на рост лиственных любимцев. Например, одно и то же растение будет нуждаться в разном количестве воды, в зависимости от того, на солнечном она участке или в полуосвещенном, а также от его возраста.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Соблюдайте лучшее время для полива
Лучше всего поливать растения утром или вечером, независимо от того, поливаете ли вы их еженедельно, ежедневно или дважды в день. Это особенно актуально для растений на открытом воздухе и помогает избежать потери влаги от испарения.
Поскольку почва утром более прохладная, утренний полив позволяет воде просочиться до корней до полудня. То же самое можно сказать и о позднем вечернем поливе.
Поливайте молодые растения почаще
Растения, которые находятся в вашем доме или саду меньше года, нуждаются больше воды, чем уже прижившиеся.
Планируйте более частый полив для этих растений, но будьте осторожны, чтобы не переувлажнить их. Это же правило касается и саженцев - им нужно еще больше воды, чем молодым растениям, до двух раз в день.
Избегайте чрезмерного полива
Хотя растения любят воду, чрезмерный полив может быть вреден. Добавляйте воду в горшки до тех пор пока она не потечет из дренажных отверстий на дне.
К тому же горшки без дренажных отверстий должны иметь какую-либо защиту от загнивания корней, например камни или другой ловитель влаги на дне.
Таким образом, вы будете знать, что почва и корни имеют доступ к влаге по всему горшку.
Избегайте чрезмерного полива растений (фото: Freepik)
Избегайте перенасыщения, добавляя ровно столько воды, чтобы она стекала со дна. Если вы вернетесь позже, чтобы снова полить растение, а верхняя часть почвы будет влажной, вероятно, поливать ее еще раз пока не нужно.
Следите за погодой
Потребность растений в воде зависит от времени года. Зимой растениям обычно требуется меньше воды, поскольку дни короче и растения находятся в фазе покоя.
В более теплую погоду (особенно весной) планируйте поливать комнатные растения раз в неделю.
С повышением температуры в конце весны и летом лиственным любимцам необходимо больше воды, поскольку из-за жары влага улетучивается раньше, чем растение может ее использовать.
Вы можете обнаружить, что ваши растения нуждаются в поливе несколько раз в неделю или даже ежедневно.
Поливайте именно почву
Хотя мы обычно говорим "поливать растения", важно поливать основу растения (т.е. почву), а не само растение, не на листья или цветы.
Это гарантирует, что вода попадет туда, где она нужна - к корням. Если поливать растение водой, это может привести к грибковым заболеваниям и даже к повреждению листьев.
Держите горшки сухими
Хотя это может показаться нелогичным, дно горшка должно быть сухим для здоровья вашего растения. Если горшки стоят в воде (или их слишком часто погружают в воду), растения могут получить корневую гниль или погибнуть.
Если вы используете блюдца под кашпо для сбора воды и грязи, выливайте из них жидкость после полива и после дождя, чтобы корни и почва оставались влажными, а не промокшими.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, какие ошибки при уходе чаще всего совершают владельцы растений.
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