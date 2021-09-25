Посигналив - заплати штраф: в яких випадках водія можуть покарати
Подача звукового сигналу автомобіля може стати причиною штрафу для водія. Виявляється, в правилах дорожнього руху прописано, коли сигналити правомірно, а коли вважається порушенням.
У яких випадках водія можуть оштрафувати за невиправдану подачу звукового сигналу, розповіли в Auto.bigmir.
Звуковий сигнал автомобіля по ПДР належить до попереджувальних сигналів на дорозі. Далеко не завжди водії використовують його згідно з нормами.
У розділі 9 ПДР зазначено, що попереджувальні сигнали на дорогах заборонено використовувати в населених пунктах, які позначені табличками 5.45 на білому тлі. Поза населеними пунктами ніяких обмежень на звукові сигнали немає.
Також в правилах вказується, що водій має право сигналити з метою попередження, щоб прилягти увагу водія автомобіля, який їде спереду при обгоні.
Але в реальності, водії використовують звуковий сигнал у багатьох ситуаціях, де потрібно привернути увагу інших учасників дорожнього руху.
"Подавати звукові сигнали в населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді (ДТП)", - йдеться в правилах ПДР.
У яких випадках водій може отримати штраф
Якщо водій сигналить просто так, а не для того, щоб запобігти ДТП, його можуть оштрафувати на 510 гривень. Це передбачено в ч.2 ст. 122 КУпАП.
Варто відзначити, що поліція практично не штрафує водіїв на дорогах за неправильну подачу звукового сигналу. І на практиці довести, що водій посигналив просто так - дуже складно. Оскільки водії зазвичай сигналять іншим водіям в різних ситуаціях на дорогах, а також пішоходам, щоб привернути їх увагу та уникнути ДТП.
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