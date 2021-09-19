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Європротокол в Україні: що це таке і як його оформити

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Неділя 19 вересня 2021 08:01
Європротокол в Україні: що це таке і як його оформити Фото: Що таке європротокол і як його оформити (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Європротокол може значно заощадити час і нерви під час дрібних ситуацій на дорогах. З його допомогою можна швидко розв'язувати питання з ДТП без участі поліції. Але в його оформленні та використанні є деякі нюанси.

Що потрібна знати про європротокол, як їх оформляти й навіщо вони потрібні – читайте нижче.

В Україні європротокол стали оформляти з вересня 2011 року. В електронному вигляді цей документ з'явився порівняно недавно - з 2017 року. У паперовому та електронному вигляді європротокол має однакову юридичну силу.

Що таке європротокол

Європротокол - це бланк-повідомлення про ДТП, який водії можуть заповнити самостійно на місці аварії. Потім його передають в страхову компанію, яка займається виплатою постраждалій стороні.

Бланк європротоколу водії зобов'язані мати з собою – його можна роздрукувати та тримати в машині. Зазвичай в страховій компанії при покупці поліса водіям видають бланк європротоколу. Якщо у водіїв не виявилося на місці ДТП бланка, то можна скористатися електронним європротоколом або дочекатися поліцію.

В яких випадках можна використовувати європротокол

  • У ДТП немає травмованих або загиблих
  • У обох водіїв є поліси страхування ОСАГО
  • У водіїв є справні мобільні телефони та, хоча б в одного є гаджет з камерою і доступом в інтернет.
  • Обидва водії згодні щодо обставин ДТП
  • Жоден з водіїв не перебуває в стані алкогольного сп'яніння або під впливом ліків
  • Сума виплат по європротоколу не може перевищувати 50 тисяч гривень. Якщо сума збитку більше, то доведеться викликати поліцію.
  • Ідентифікаційні дані про страховика і про транспортний засіб повинні бути вказані в полісі та коректно внесені в єдину централізовану базу даних МТСБУ.

Як правильно заповнювати європротокол - подивіться тут.

Як отримати виплату по європротоколу

Всі учасники аварії зобов'язані заповнити бланк європротоколу за всіма правилами. Після цього вони можуть покинути місце ДТП і не повідомляти в поліцію про подію. Також вони звільняються від адміністративної відповідальності за ДТП.

Звертатися в страхову компанію потрібно не пізніше 3 робочих днів після події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких країнах діють українські водійські права, а де - з обмеженнями.

А також розповідали про те, які штрафи загрожують водіям за перевезення дітей без автокрісла.

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