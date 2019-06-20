Я пожартував: як покарали нелюда, що вимагав гроші у батьків Дарини Лук'яненко

Фото: колаж РБК-Україна

На зникненні 11-річної дівчинки під Одесою хотів нажитися рецидивіст

Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко шокувало суспільство і викликало величезний резонанс - звірячий цинічний злочин, який скоїв 22-річний Микола Тарасов з Іванівки під Одесою, було розкрито 19 червня, через майже тиждень маштабних пошуків, до яких підключилися сотні небайдужих. Але за цей час знайшлися і аферисти, які вирішили нажитися на горі батьків дитини.

Так, 17 червня шахрай зажадав від них 10 тисяч доларів за інформацію про Дарину. Поліція того ж дня затримала зловмисника. Сьогодні стало відомо, що суд обрав 25-річному жителю Миколаївської області запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці.

Також Максиму Зарицькому призначили заставу в майже 600 тисяч гривень, передає видання "Таймер".

Зазначимо, що за словами першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, цей неодноразово судимий чоловік назвав авторами афери своїх товаришів по колонії.

За рішенням Феміди, Заріцького заарештували на 60 днів, при цьому прокурор просив не давати права на заставу. Але суд вирішив інакше. Втім, призначеною сумою перший заступник голови Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області Радомир Коваль залишився задоволений.

Фото: timer-odessa.net

Додамо, що підозрюваний просив для себе домашній арешт, аргументуючи тим, що у нього вагітна дружина, яка потребує підтримки. Крім того, Зарицький розповідав про свою неосудність та про перебування на обліку у психіатра.

"Психічно неврівноважена людина, є висновок лікаря. Не аналізую своїх дій. Я пожартував, хотів, щоб поповнили рахунок на 10 тисяч гривень. Думав, що це жарт, а вийшло все серйозно", – пояснював він.

Шахрай вимагав у батьків Даші Лук'янченко викуп - 10 тисяч доларів (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Як повідомлялося раніше, після вбивства 11-річної Дарини Лук'яненко, яке скоїв її односелець в Іванівці під Одесою, в мережі з'явилася петиція проти педофілів, метою якої є посилення покарання для злочинців, які вчинили сексуальне насильство.