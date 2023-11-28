"Новая почта" открыла новые отделения в Румынии: адрес и фото
"Новая почта" открыла новое отделение в Румынии и готовится к тому, чтобы открыть дверь еще одного - третьего - в ближайшее время.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, в каких городах и по каким адресам работает сейчас Nova Post в Румынии.
Где открылось новое отделение NP
Второе румынское отделение Nova Post появилось в городе Брашов (Str. Brânduselor, 72). Оно работает каждый день.
Новое отделение Nova Post в Румынии (фото: "Новая почта")
Известно, что до конца 2023 года в планах открытия отделения Nova Post еще в городе Констанца.
Где еще есть отделение "Новой почты" в Румынии
Заметим, что первое отделение "Новой почты" в Румынии было открыто в Бухаресте (B-dul Unirii 47 A, Sector 3). Это почтовое отделение, где можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Оно работает с понедельника по субботу.
Отделение Nova Post в Бухаресте (фото: "Новая почта")
Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки до 30 кг в Украину и Молдову. Срок доставки в Украину - от 5 дней, в Молдову - от 3 дней.
Добавим, что у Румынии у клиентов NP есть возможность вызвать курьера, чтобы забрать отправку с адреса и доставить на любой адрес по всей стране.
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