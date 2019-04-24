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Названі зарплати будівельників Кримського мосту: в мережі сміються

STYLERЖиття    24.04.2019 - 16:50
Названі зарплати будівельників Кримського мосту: в мережі сміються
Кримський міст (фото: соцмережі)

Будівельникам Кримського моста пропонують "сміховинні" зарплати

До будівництва Кримського моста окупанти в терміновому порядку залучають нових працівників. Все через те, що спеціалісти не хочуть працювати на анексованому півострові за "смішні" гроші, які їм пропонує Росія.

Так, останнім часом в соціальних мережах і на російських сайтах з пошуку роботи все частіше почали з'являтися оголошення з відкритими вакансіями, в яких жителів РФ і анексованого Криму звуть працювати на Керченському мосту.

Але, як відзначають користувачі соцмереж, зарплати при цьому висококваліфікованим фахівцям пропонують дуже низькі як для Росії.

Наприклад, при вахтовому методі роботи 60/30 зварювальник буде отримувати до 40 000 руб. (менше 17 тис. грн), тесляр бетоняр, арматурник, монтажник, стропальник - 37 000 руб. Крім того, працівників готові везти на півострів з різних міст за 3 000 руб. Робочим нададуть гуртожиток, але будуть віднімати із зарплати 140 руб. в день за дворазове харчування.

Названі зарплати будівельників Кримського мосту: в мережі сміються

Кримський міст (фото: соцмережі)

Такі розцінки здивували і навіть насмішили жителів РФ. Вони звертають увагу на те, що такі фахівці на ринку коштують близько 60 000 руб. мінімум.

  • Шукайте дурнів!
  • На яких лохів це розраховано?
  • Вони, напевно, думають: ми цим бідолахам дамо маленькі з/п, зате вони хоч на морі побувають. Благородно...
  • Пропозиція, від якого не можна відмовитися! Побіжу звільнюсь з роботи, де отримую в два рази більше, і на автобус в Керч.

Інші юзери сміються з того, що росіяни завжди хваляться своїми великими зарплатами перед українцями.

  • 620 доларів і пахати як віслюк. В Україні зварювальники за такі гроші вас би на х*й послали.
  • Ось це я розумію - встали з колін!
  • Процвітаюча путінська Росія.

Раніше експерт налякав росіян інформацією про те, що Кримський міст може бути підірваний українськими військовими.

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