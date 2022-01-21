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Тільки досвідчені городники знають, навіщо додавати цибулиння в ящик з розсадою

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П'ятниця 21 січня 2022 19:00
Тільки досвідчені городники знають, навіщо додавати цибулиння в ящик з розсадою Фото: навіщо додавати цибулиння в ящик з розсадою (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Скоро настане дачно-городній сезон, до якого досвідчені любителі цієї справи готуються заздалегідь. Зокрема, запасаються цибулинням, яке допоможе влітку-восени отримати багатий урожай.

Про це пишуть Belnovosti.

Для того, щоб розсада швидше сходила, росла, і давала в результаті багатий урожай, багато хто використовує добрива для ґрунту. Але не всі хочуть труїти собі і сім'ю "хімією", тобто покупними добривами.

Деякі дачники впевнені, що в промислових "підкормках" можуть міститися небезпечні хімічні речовини, що зробить негативний вплив на якість вирощуваних овочів, ягід, зелені.

Найбільш ефективним і безпечним засобом для добрива є просте цибулиння. Досвідчені городники знають, що цей продукт здатний стати джерелом маси поживних речовин, необхідних для росту молодих рослин.

До того ж, цибулиння має антибактеріальний ефект, заважаючи активності патогенних мікроорганізмів.

Скільки потрібно цибулиння додавати в ґрунт?

Цибулиння потрібно додавати в ґрунт досить багато: найкращим вважається співвідношення 1 до 2. Тому на кілограм ґрунту слід брати половину кілограма цибулиння.

Починайте запасатися лушпинням вже зараз і влітку-восени будете здивовані вашому врожаю.

Раніше ми писали, які найтиповіші помилки допускають городники при висіві огірків на розсаду.

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