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Більше половини українців планують садити город цього року

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 11:41
Більше половини українців планують садити город цього року Фото: більшість українців планують садити город цього року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці квітня 56% зазначили, що мають земельну ділянку і планують садити город цього року. Ще 9% - не мають власної землі, але також планують садити у родичів, знайомих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Лише 8% зазначили, що мають город, але садити нічого не будуть. Ще чверть (26%) не мають ділянки.

Найбільше тих, хто садитиме городи, серед мешканців заходу та центру країни. Серед селян таких 83%, мешканців малих міст - 65%, обласних центрів - 50%.

Більше половини українців планують садити город цього року

Під час опитування 33% зазначили, що відвідували церкву на Великдень, 67% - не відвідували. Це вищий показник аніж в час першого карантину (квітень 2020), але нижчий ніж був до 2020 року. Найбільше тих, хто був у церкві на Великодні свята серед мешканців західних областей та сільського населення.

Більше половини українців планують садити город цього року

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні спостерігається поступове зростання кількості працівників, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).

Опитування проведене 26 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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