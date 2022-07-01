Посівний календар на липень: що і коли краще садити і сіяти

Посівний календар на липень 2022 року допоможе садівникам визначити найвдаліші дні, щоб садити певні рослини та сіяти те чи інше насіння, відповідно до фаз місяця, і розраховувати на хороший урожай. У спеціальному календарі вказані дати, сприятливі або небажані для роботи на городі.

Що і коли городникам краще садити в липні 2022 - читайте в матеріалі Styler.

В середині літа в Україні очікується переважно спекотна і посушлива погода, проте слід враховувати й характерне для цього сезону чергування сухої погоди з грозовими зливами, про що треба пам'ятати, плануючи поливи.

Місячні правила для роботи на городі

Оскільки життєвий цикл рослини безпосередньо пов'язаний з небесними світилами, особливо з положенням місяця, садівникам слід враховувати стан земного супутника при роботах.

У повний місяць (13 липня) і молодик (28 липня) не можна займатися посівом.

На зростаючий місяць (з 1 по 12 липня і 29-31 липня) рекомендують садити рослини з корисною надземною частиною.

На спадаючий місяць (з 14 по 27 липня) найкраще садити коренеплоди та цибулинні.

Хороші / погані дати для овочів

Для посіву та посадки овочевих культур сприятливі дні у липні: 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26 числа.

Небажані дні для висаджування овочів: 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 числа.

Що саме краще садити по датах