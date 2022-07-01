Посівний календар на липень: що і коли краще садити і сіяти
Посівний календар на липень 2022 року допоможе садівникам визначити найвдаліші дні, щоб садити певні рослини та сіяти те чи інше насіння, відповідно до фаз місяця, і розраховувати на хороший урожай. У спеціальному календарі вказані дати, сприятливі або небажані для роботи на городі.
Що і коли городникам краще садити в липні 2022 - читайте в матеріалі Styler.
В середині літа в Україні очікується переважно спекотна і посушлива погода, проте слід враховувати й характерне для цього сезону чергування сухої погоди з грозовими зливами, про що треба пам'ятати, плануючи поливи.
Місячні правила для роботи на городі
Оскільки життєвий цикл рослини безпосередньо пов'язаний з небесними світилами, особливо з положенням місяця, садівникам слід враховувати стан земного супутника при роботах.
У повний місяць (13 липня) і молодик (28 липня) не можна займатися посівом.
На зростаючий місяць (з 1 по 12 липня і 29-31 липня) рекомендують садити рослини з корисною надземною частиною.
На спадаючий місяць (з 14 по 27 липня) найкраще садити коренеплоди та цибулинні.
Хороші / погані дати для овочів
Для посіву та посадки овочевих культур сприятливі дні у липні: 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26 числа.
Небажані дні для висаджування овочів: 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 числа.
Що саме краще садити по датах
- 1 і 2 липня - часник озимий
- 3 - 5 липня - зелень, редька, редис, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий
- 6 липня - капуста, морква, пастернак, часник озимий
- 7 липня - картопля, прочитайте бульбоплоди, а також рослини зі стеблеплодом
- 8 липня - редька, редис, селера коренева, капуста
- 9 липня - картопля, морква, буряк, пастернак, томати
- 10 липня - петрушка, кінза, селера, суниця, полуниця
- 11 липня - калина, шипшина, горобина, обліпиха
- 12 липня - петрушка, кінза, селера
- 13 - 14 липня - капуста, огірки
- 15 липня - капуста, огірки, томати
- 16 липня - огірки, томати
- 17 липня - зелень, огірки, томати, цибуля, перець, баклажан
- 18 - 19 липня - зелень, огірки, томати, цибуля, перець
- 20 липня - зелень, капуста, цибуля
- 21 липня - капуста, цибуля, томати, морква, буряк, пастернак, редис
- 22 липня - зелень, капуста, томати, цибуля, перець, баклажан, редис
- 23 - 24 липня - петрушка, кінза, селера
- 25 липня - суниця, полуниця
- 26 - 28 липня - зелень, капуста, квасоля
- 29 липня - садити нічого не треба, краще зайнятися збором врожаю
- 30-31 липня - редька, редис, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий
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