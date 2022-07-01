Посевной календарь на июль: что и когда лучше сажать и сеять
Посевной календарь на июль 2022 года поможет садоводам определить наиболее удачные дни, чтобы сажать определенные растения и сеять те или иные семена, в соответствии с фазами Луны, и рассчитывать на хороший урожай. В специальном календаре указаны даты, благоприятные или нежелательные для работы на огороде.
Что и когда земледельцам лучше садить в июле 2022 - читайте в материале Styler.
В середине лета в Украине ожидается преимущественно жаркая и засушливая погода, но следует учитывать и характерное для этого сезона чередование сухой погоды с грозовыми ливнями, о чем надо помнить, планируя поливы.
Лунные правила для работы на огороде
Так как жизненный цикл растения напрямую связан с небесными светилами, особенно с положением луны, садоводам следует учитывать состояние земного спутника при работах.
В полнолуние (13 июля) и новолуние (28 июля) нельзя заниматься посевом.
На растущую луну (с 1 по 12 июля и 29-31 июля) рекомендуют сажать растения с полезной надземной частью.
На убывающую луну (с 14 по 27 июля) лучше всего садить корнеплоды и луковичные.
Хорошие / плохие даты для овощей
Для посева и посадки овощных культур благоприятные дни в июле: 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26 числа.
Нежелательные дни для высаживания овощей: 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 числа.
Что именно лучше садить по датам
- 1 и 2 июля - чеснок озимый
- 3 - 5 июля - зелень, редька, редис, сельдерей корневой, капуста, морковь, пастернак, чеснок озимый
- 6 июля - капуста, морковь, пастернак, чеснок озимый
- 7 июля - картофель, прочите клубнеплоды, а также растения со стеблеплодом
- 8 июля - редька, редис, сельдерей корневой, капуста
- 9 июля - картофель, морковь, свекла, пастернак, томаты
- 10 июля - петрушка, кинза, сельдерей, земляника, клубника
- 11 июля - калина, шиповник, рябина, облепиха
- 12 июля - петрушка, кинза, сельдерей
- 13 - 14 июля - капуста, огурцы
- 15 июля - капуста, огурцы, томаты
- 16 июля - огурцы, томаты
- 17 июля - зелень, огурцы, томаты, лук, перец, баклажан
- 18 - 19 июля - зелень, огурцы, томаты, лук, перец
- 20 июля - зелень, капуста, лук
- 21 июля - капуста, лук, томаты, морковь, буряк, пастернак, редис
- 22 июля - зелень, капуста, томаты, лук, перец, баклажан, редис
- 23 - 24 июля - петрушка, кинза, сельдерей
- 25 июля - земляника, клубника
- 26 - 28 июля - зелень, капуста, фасоль
- 29 июля - садить ничего не надо, лучше заняться сбором урожая
- 30 - 31 июля - редька, редис, сельдерей корневой, капуста, морковь, пастернак, чеснок озимый
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