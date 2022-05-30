Модульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентів

У Львівській, Закарпатській та Київській області вже розгорнули перші модульні містечка з тимчасовим житлом. І такі містечка існують у багатьох країнах світу - їх будували не тільки для біженців, а й для студентів і малозабезпечених людей.

Російські військові знищили житло багатьом українцям. Частина з них змушена була тікати з-під обстрілів в західні області країни й далі - в країни ЄС.

Як виглядають модульні містечка в різних містах світу, розповіли в статті " Евакуація ".

У країнах Європи модульні містечка будують не тільки для переселенців і біженців. У таких містечках живуть емігранти, студенти, сезонні робітники. Є містечка з тимчасовим житлом, а є цілий модульні багатоповерхові будинки, в яких можна жити цілий рік.

Амстердам, Нідерланди

У Венкехофі в місті Амстердам у 2006 році побудували найвідоміше модульне містечко. Він був призначений для студентів, і проєкт розробив архітектор Квінтен де Гуйер.

У модульному містечку близько 1000 контейнерів, в кожному все найнеобхідніше для життя - ліжко, ванна і невелика кухня. Площа однієї квартири - 28 кв.метрів. Оренда одного контейнера-450 євро на місяць. Студентам дають субсидію в розмірі 140 євро.

Спочатку це містечко розглядалося як тимчасове рішення для студентів, оскільки нерухомість в Амстердамі дуже дорога, і орендувати її там дуже складно. Але ідея стала настільки вдалою, що у 2011 році міська влада Амстердама зробила поселення постійним.

Берлін, Німеччина

За прикладом Венкехофа в Берліні побудували схоже модульне містечко для студентів-Frankie & Johnny. Проєкт розробила архітектурна Агенція з Цюріха, Швейцарія.

Це модульне містечко побудоване у вигляді багатоповерхового житлового комплексу для студентів з транспортних контейнерів. Вибрали покинуту ділянку в Плантервальді та поставили будинок з 400 контейнерів.

У комплексі є номери для одного, двох і трьох постояльців. Найменша квартира - 25 кв.метрів. У ньому є спальня, ванна, кухня і навіть зона для навчання. Більшість квартир одномісні й ціна оренди становить 360 євро на місяць. Двомісна - 720 євро на місяць, тримісна - 1080 євро на місяць.

На першому поверсі комплексу є кафе, на території - зони для заняття спортом, зелені зони з рослинами та деревами.

Нью-Йорк, США

У Брукліні знаходиться найвищий модульний комплекс на 32 поверхи - 461 Dean. Його споруда тривала три роки - з 2013 по 2016 рік. Він складається з 930 модулів, які тримаються на сталевому каркасі. Всі меблі та холодильники виготовили на одній фабриці, а потім привезли та встановили на спеціальному каркасі.

Комплекс будувався як соціальне житло, де квартири зможуть орендувати соціально незахищені громадяни. Студія спочатку коштувала 559 доларів на місяць, а двокімнатна квартира - 727 доларів.

Але зараз оренда зросла і за студію доведеться віддати 3100 доларів на місяць, а за двокімнатну - близько 6000 доларів.

Ціна зросла і через розташування комплексу. Поруч знаходяться парки та історичні пам'ятки Нью-Йорка.

Гессен, Німеччина

На околиці муніципалітету Кріфтель побудували модульний комплекс для біженців. Він розрахований на 40 осіб. У містечку - окремі металеві модулі, які зовні обшиті дерев'яними панелями. Це містечко розраховане в першу чергу на сім'ї.

У комплексі 8 квартир з площею 43-55 кв.метрів. У кожній квартирі власна ванна, кухня, окремі спальні місця для двох осіб. У містечку є офіс соціальних працівників, пральня, кімната відпочинку. Є внутрішній дворик, з зоною для ігор і зустрічей.

Ще одне модульне місто знаходиться в курортному місці Бад-Зоден в Гессені. Тут використовували дерев'яні модульні конструкції. Він розрахований на 80 осіб - в комплексі 16 квартир з площею від 42 до 66 квадратних метрів. У кожній квартирі є ванна, кухня і дві спальні.

Волтемстоу, Великобританія

Модульне містечко mYPad з 20 контейнерів поставили недалеко від Лондона. У квартирах є все найнеобхідніше - ванна, кухня і спальня. Головні мешканці цього містечка-молоді працівники та бездомні люди, які не можуть самостійно оплачувати житло.

Вартість одного контейнера близько 120 футів (близько 4500 гривень) на тиждень разом з комунальними. Резиденти містечка сплачують податок у розмірі 14 фунтів. Він є гарантією їх платоспроможності та дає право жити в містечку.

Отримати житло в цьому модульному містечку можна на термін до 12 місяців, а далі потрібно шукати житло самостійно.