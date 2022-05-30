ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Модульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентів

Новость на русском →
Понеділок 30 травня 2022 18:31
Модульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентів Як виглядають модульні містечка в різних країнах світу(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські військові знищили житло багатьом українцям. Частина з них змушена була тікати з-під обстрілів в західні області країни й далі - в країни ЄС.

У Львівській, Закарпатській та Київській області вже розгорнули перші модульні містечка з тимчасовим житлом. І такі містечка існують у багатьох країнах світу - їх будували не тільки для біженців, а й для студентів і малозабезпечених людей.

Як виглядають модульні містечка в різних містах світу, розповіли в статті "Евакуація".

У країнах Європи модульні містечка будують не тільки для переселенців і біженців. У таких містечках живуть емігранти, студенти, сезонні робітники. Є містечка з тимчасовим житлом, а є цілий модульні багатоповерхові будинки, в яких можна жити цілий рік.

Амстердам, Нідерланди

У Венкехофі в місті Амстердам у 2006 році побудували найвідоміше модульне містечко. Він був призначений для студентів, і проєкт розробив архітектор Квінтен де Гуйер.

У модульному містечку близько 1000 контейнерів, в кожному все найнеобхідніше для життя - ліжко, ванна і невелика кухня. Площа однієї квартири - 28 кв.метрів. Оренда одного контейнера-450 євро на місяць. Студентам дають субсидію в розмірі 140 євро.

Спочатку це містечко розглядалося як тимчасове рішення для студентів, оскільки нерухомість в Амстердамі дуже дорога, і орендувати її там дуже складно. Але ідея стала настільки вдалою, що у 2011 році міська влада Амстердама зробила поселення постійним.

Модульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівБерлін, Німеччина

За прикладом Венкехофа в Берліні побудували схоже модульне містечко для студентів-Frankie & Johnny. Проєкт розробила архітектурна Агенція з Цюріха, Швейцарія.

Це модульне містечко побудоване у вигляді багатоповерхового житлового комплексу для студентів з транспортних контейнерів. Вибрали покинуту ділянку в Плантервальді та поставили будинок з 400 контейнерів.

У комплексі є номери для одного, двох і трьох постояльців. Найменша квартира - 25 кв.метрів. У ньому є спальня, ванна, кухня і навіть зона для навчання. Більшість квартир одномісні й ціна оренди становить 360 євро на місяць. Двомісна - 720 євро на місяць, тримісна - 1080 євро на місяць.

На першому поверсі комплексу є кафе, на території - зони для заняття спортом, зелені зони з рослинами та деревами.

Модульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівНью-Йорк, США

У Брукліні знаходиться найвищий модульний комплекс на 32 поверхи - 461 Dean. Його споруда тривала три роки - з 2013 по 2016 рік. Він складається з 930 модулів, які тримаються на сталевому каркасі. Всі меблі та холодильники виготовили на одній фабриці, а потім привезли та встановили на спеціальному каркасі.

Комплекс будувався як соціальне житло, де квартири зможуть орендувати соціально незахищені громадяни. Студія спочатку коштувала 559 доларів на місяць, а двокімнатна квартира - 727 доларів.

Але зараз оренда зросла і за студію доведеться віддати 3100 доларів на місяць, а за двокімнатну - близько 6000 доларів.

Ціна зросла і через розташування комплексу. Поруч знаходяться парки та історичні пам'ятки Нью-Йорка.

Модульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівГессен, Німеччина

На околиці муніципалітету Кріфтель побудували модульний комплекс для біженців. Він розрахований на 40 осіб. У містечку - окремі металеві модулі, які зовні обшиті дерев'яними панелями. Це містечко розраховане в першу чергу на сім'ї.

У комплексі 8 квартир з площею 43-55 кв.метрів. У кожній квартирі власна ванна, кухня, окремі спальні місця для двох осіб. У містечку є офіс соціальних працівників, пральня, кімната відпочинку. Є внутрішній дворик, з зоною для ігор і зустрічей.

Ще одне модульне місто знаходиться в курортному місці Бад-Зоден в Гессені. Тут використовували дерев'яні модульні конструкції. Він розрахований на 80 осіб - в комплексі 16 квартир з площею від 42 до 66 квадратних метрів. У кожній квартирі є ванна, кухня і дві спальні.

Модульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівМодульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентівВолтемстоу, Великобританія

Модульне містечко mYPad з 20 контейнерів поставили недалеко від Лондона. У квартирах є все найнеобхідніше - ванна, кухня і спальня. Головні мешканці цього містечка-молоді працівники та бездомні люди, які не можуть самостійно оплачувати житло.

Вартість одного контейнера близько 120 футів (близько 4500 гривень) на тиждень разом з комунальними. Резиденти містечка сплачують податок у розмірі 14 фунтів. Він є гарантією їх платоспроможності та дає право жити в містечку.

Отримати житло в цьому модульному містечку можна на термін до 12 місяців, а далі потрібно шукати житло самостійно.

Модульні містечка в усьому світі: як виглядають будиночки для біженців і студентів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Бородянці відкривають модульне містечко для переселенців.

А також розповідали про те, що під Львовом відкриють перший немодульний будинок для переселенців.

Читайте РБК-Україна в Google News
модульный городок Житло
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність