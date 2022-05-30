Посадіть ці овочі й зелень у червні, щоб зібрати щедрий урожай

Які висаджують овочі та зелень в червні та які "хитрощі" застосовують фахівці для багатого врожаю:

Овочі

Спаржева квасоля

Ранні сорти культури висаджують в першій половині червня, а дозріти вони можуть через два місяці. Особливість цієї квасолі - стручки вживають до повного дозрівання. Приблизно через 10 днів після зав'язі бобів стручки стають соковитими та ніжними.

Зазначається, що від посадки спаржевої квасолі ефект буде подвійним: смачний урожай, плюс збагачення землі азотом, що містить в собі коріння, листя і квіти квасолі.

Морква

Сорти (пізньостиглі) висівають в червні для зберігання в зимовий період - як правило, вони дозрівають в кінці вересня - початку жовтня. Посадка моркви в перший місяць літа хороша тим, що в цю пору року культура не страждає від нападів морквяних мух, особливо якщо по сусідству культивується цибуля.

Ріпа

У першій половині місяця висіваються ранні сорти культури. Вони використовуються при приготуванні запіканок, салатів і рагу.

Дайкон

Ця японська редька з великим коренеплодом має ніжний і соковитий смак, містить багато вітамінів, а вживати овоч можна щодня.

Зазвичай дайкон дозріває 60-100 днів. Середньостиглі та пізньостиглі сорти рекомендують висаджувати в другій половині червня або початку липня. Відзначається, що якщо посадити навесні пізній сорт, він зацвіте і мине фазу утворення коренеплоду.

Турнепс

Його висівають в перших числах червня для зимового зберігання. Успішне вирощування турнепсу у відкритому ґрунті залежить від своєчасних поливів - головне, щоб вони були помірними (в середньому 1-2 рази на 7 днів). Нестача вологи може зробити плід гіркуватим, а її надлишок - водянистим.

Капуста

На початку червня можна висаджувати ранні сорти білокачанної капусти. Ця культура має короткий термін дозрівання, при цьому не призначена для тривалого зимового зберігання. Кожен сорт білокачанної капусти має свої терміни дозрівання - в середньому приблизно 110 днів.

Капуста любить воду - в посушливий період її слід поливати з розрахунку 2 л води на 1 рослину. Але не можна допускати перезволоження ґрунту й утворення на ньому скоринки. Для цього ґрунт потрібно обережно рихлити не тільки біля коріння, але і між рядами - так повітря легше проникає в кореневу систему. Саджанці капусти також потребують добрив (краще рідких), які слід наносити після поливу, щоб не обпалити кореневу систему.

Культивуванням пекінської капусти займаються протягом місяця. Якщо ви хочете виростити її для зберігання і вживання восени, то найкращим періодом для посадки у відкритий ґрунт вважається кінець червня - початок липня. Такій капусті потрібно багато вільного місця - оптимальна відстань між рослинами становить 35-45 см.

До поливу і розпушення пекінська капуста відноситься, як і звичайна. Також потрібно стежити, щоб не було застою води, інакше можуть розвиватися бактерії, що призведе до хвороб рослини.

Можна вирощувати в червні також одну з найбільш скоростиглих овочевих культур кольрабі (багата рідкісними вітамінами К і U, і також містить безліч вітаміну С). Терміни дозрівання складають 65-75 днів. Висаджувати її можна в кілька етапів і збирати урожай протягом усього сезону. Для посадки в червні підійдуть пізні сорти такої капусти. В такому випадку насіння висівають відразу у відкритий ґрунт, а пізніше проріджують посіви, залишаючи відстань між рослинами 25-30 см.

При виборі місця посадки слід враховувати, що кольрабі любить сонце, але може перенести й півтінь. Регулярне розпушування ґрунту, прополки та своєчасний полив позитивно на розвитку рослини. Слід уникати нестачі та надлишку вологи, оскільки це негативно позначиться на плодах.

Цибуля (пір'я)

У червні саме час посадити цибулю на зелень. Пір'я посадженого лука навесні вже грубіють до цього часу, але погода ще дозволяє отримати новий урожай зелені. На відміну від ріпчастої родича, "пір'яна" цибуля ще багатша вітаміном С. Відповідно червнева цибуля дозволить насолоджуватися молодою зеленню й отримувати вітамінний заряд протягом літа.

Вдале сусідство з іншими культурами дозволить відігнати поширених шкідників. Хорошим сусідом, в такому випадку, є морква, яку теж не пізно посадити в червні, а також буряк, огірок, салат.

Огірок

Якщо посадити огірки в червні, то за літо вони встигнуть добре вкоренитися, вирости, і до осені дадуть соковитий урожай. Огірки можна висаджувати на ділянки, що звільнилися, де раніше росли самі ранні культури. В цьому випадку цибуля, зелень, картопля, шпинат. Бажано, щоб в попередньому сезоні на місці посадки огірків не росли баштанні культури (гарбуз, кавун, кабачки, огірки, патисони, диня).

За пару днів до посадки потрібно підготувати ґрунт, внести в нього органічні добрива. За цей час земля повинна прогрітися і насититися поживними речовинами. Для отримання хорошого врожаю огірків слід забезпечити правильний полив, особливо в стадії формування плодів. Поливати краще ввечері, причому вода обов'язково має бути теплою, позаяк холодна вода може привести до захворювання рослини та уповільнення розвитку.

Гарбузи, кабачок

Культури невибагливі, тому висадка на початку літа пройде безболісно. Позитивно в розвитку позначаться хороша освітленість і достатня кількість вологи.

При виборі ранніх сортів кабачків урожай ви можете отримати вже через 30-35 днів (Арал F1), 35-40 днів (Шпака, Гайдамака), 40-45 днів (Пупсик, Іскандер F1, Тарміно F1, Аеронавт).

Гарбуз в середньому дозріває 110-120 днів (Голонасінний, Титан, Новинка), але такі сорти, як "Арахісове масло" і "Жовтий гігант" можуть принести урожай через 60-80 днів.

Буряк

Ранні сорти буряка можуть дозріти за 80-100 днів (Червона куля, Детройт, Буряк делікатесний). Для посадки найкраще вибирати сонячні місця і подбати про хороше розпушуванні. А щоб коренеплід добре розвивався, важливо забезпечувати своєчасний і помірний полив.

Томат

Ранні сорти можуть принести урожай вже через 90-100 днів (Загадка, Ляна Червона, Солерос F1, Толстой F 1). Полив рослини потрібно проводити під корінь, уникаючи попадання на листя, в іншому випадку це може привести до захворювань. До зав'язування плодів досить забезпечувати вологість ґрунту, щоб уникнути пересихання, а коли почнуть рости плоди слід проводити регулярні поливи, підтримуючи вологість на одному рівні.

Горох

Висадка проводиться в першій половині червня. Ґрунт повинен бути добре удобрена і зволожена. За жаркого літа, рослина потребує регулярного поливу.

Пряні трави

Кріп

Найбільш сприятливий період для висіву вважається друга половина червня. Рекомендують вибирати ділянки, на які сонячні промені потрапляють тільки до першої половини дня.

Для отримання якісної зелені кріп краще висівати в нейтральний ґрунт, добре удобрений і підгодований. Сіяти насіння потрібно в добре розпушену землю, на глибину приблизно 2 см, і полити після посіву. Пам'ятайте про комфортну вологість, оскільки через посуху рослина припиняє свій розвиток, при надлишку вологи і застої води вона слабшає і стає схильною до захворювань. Правильний догляд дозволить їсти молоду зелень вже через 35 днів.

Петрушка

Влітку петрушку можна висівати конвеєрним способом - через 2-3 тижні. Це дозволяє завжди мати свіжу зелень на своєму столі. Потрібні регулярні поливи, розпушування, прополки і проріджування. Якщо ви вирощуєте петрушку на зелень, то проріджування виходить природним чином.

Салат

Салат висівають кожні два тижні, щоб мати зелень на столі все літо. Повне дозрівання культури настає через 25-50 днів - в залежності від сорту. Салату потрібно рівномірна кількість вологи при поливах - краще це робити ввечері. Коли починають формуватися качани поливи слід зменшити, оскільки в такий період надлишок вологи може привести до загнивання культури.

Базилік

Під посадку потрібно вибирати добре освітлене та удобрене місце. Краще культуру висаджувати після 15-го числа, коли не буде загрози зниження (критичного) температури. Підживлення потрібно проводити двічі на місяць. Пам'ятайте, що під час цвітіння базиліка полив потрібно скорочувати.

Шпинат

Цю культуру можна висівати кілька разів на сезон (інтервал 20-30 днів). До речі, кількість білка в шпинаті - в рази більше, ніж в бобових.

Квітник

У червні закінчується посів однорічних культур (календула, чорнобривці, кларкия, космея та інші). Це швидкозростаючі рослини, і вони будуть прикрашати сад до самих заморозків. З багаторічників - маргаритка, турецька гвоздика, дзвіночок, наперстянка та інші.

Догляд за квітами зводиться до видалення бур'янів, поливу, підгодівлі та розпушення ґрунту. Добриво вноситься під кореневу частину рослини, як органічне, так і спеціальне - квіткове.