Посадите эти овощи в ближайшие две недели, чтобы получить отличный урожай

Вторая половина мая - самое лучшее время для посадки овощей на огородах и дачах. Для самого лучшего урожая почва должна прогреться до +6 +8 градусов и этой температуры достаточно для посадки картофеля.

Какие овощи нужно посадить во второй половине мая, чтобы получить отличный урожай, - читайте в материале ниже.

Что нужно посадить в грядки в мае

Во многом полевые и дачные работы зависят от температуры воздуха и количества дождей. При холодной и затяжной весне стоит все работы на грядках перенести на вторую половину мая.

Если почва еще недостаточно прогрелась и просохла, то ждать хорошего урожая не стоит. Тем более, что небольшие ночные морозы могут просто погубить рассаду.

В мае можно сажать белокочанную капусту - насыпьте в подготовленные бороздки по 6-7 штук в лунку на 1,5-2 см. Полейте и замульчируйте почву. После появления первых листьев, проредите посевы, чтобы в гнезде осталось по 2 растения.

А позже - оставьте в лунке самые сильные растения. Капуста любит воду, поэтому не забывайте поддерживать 70% влажности почвы - это обещает щедрый урожай.

С середины мая вы открытый грунт высаживают листовой и кочанные салаты, петрушку, укроп. Семена петрушки и укропа нужно подержать в воде около трех дней, а потом сеять из в землю по 10 штук в лунку - каждые 10 см.

Как появятся всходы - поливайте и удаляйте сорняки. При необходимости - проредите.

Посадите во второй половине мая лук-севок. Перед посадкой замочите его на 12-15 часов в теплой воде. Когда температура воздуха на улице установится +10 +15 градусов, пересадите лук во влажную и рыхлую почву, вдавливая севок в бороздки на глубину 3-4 см. Расстояние - 8-10 см.

Морковь, которая вам будет нужна для длительного хранения на зиму, высаживать нужно во второй половине мая. Раньше - только ранние сорта, которые пойдут в пищу уже летом. Почва для моркови должна быть рыхлой, с содержанием песка, иначе корнеплоды будут кривыми и мелкими.

Выбирайте то место, где в прошлом году росли огурцы, помидоры, лук или картошка. А там, где росла петрушка или морковь в том году - не сажайте.

Семена моркови нужно подготовить, замочить и закалить. Потом посеять в бороздки на глубину 2 см - на расстоянии 1,5 см. Потом присыпьте землей, разровняйте. Старайтесь поливать часто и обильно, а потом количество воды можно постепенно уменьшать.

Не забудьте во второй половине мая посадить свеклу - выбирайте светлый участок с рыхлой почвой и удобрениями. Дождитесь, пока земля прогреется до +10 градусов, семена предварительно замочите в теплой воде, а потом посейте их рядами - на расстоянии 5-10 см. После посева почву уплотните и ждите всходы через неделю.

Для вкусного салата летом посадите в мае редис. Ему нужны солнечные и защищенные от ветра участки с легкой почвой. Сухие семена сеют на расстоянии 3-5 см друг от друга, присыпают торфом и уплотняют. Если воздух теплый, то ждите всходы уже через неделю.

Репу можно высаживать в мае, она неприхотлива. Но весенняя репа годится только для пищи, а не для хранения. Семена опускают в землю на глубину 1-2 см, засыпают, утрамбовывают, поливают и мульчируют. Через 2 недели нужно проредить посевы, оставив всходы на расстоянии 10-12 см.

Когда температура воздуха достигнет +8 +12 градусов, нужно посадить яровой чеснок. Перед его посадкой полейте грядки раствором соли (3 ст. ложки на ведро воды), а затем посадите зубчики чеснока донцем вниз, на глубину 1-2 см и расстоянием 8-10 см.

Еще в мае можно высадить в открытый грунт под пленку рассаду кабачков, патиссонов и тыквы. Если погода теплая - рассаду томатов и огурцов.