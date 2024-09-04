Посадите эти 5 луковиц цветов сейчас для роскошного цветения весной

Когда лето подходит к концу, для любителей зеленых насаждений наступает время планировать весенние сады. С сентября по ноябрь почва еще достаточно теплая, чтобы высаживать луковичные, и у них достаточно времени, чтобы укорениться до наступления зимы.

О том, луковицы каких цветов можно усадить в сентябре, чтобы они проросли весной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Mirror .

Тюльпаны

Тюльпаны (фото: Freepik)

Тюльпаны с их нежными пастельными оттенками окраски легко выращиваются и выдерживают прохладу, что делает их идеальными для осенних садов.

Эти цветы расцветают на хорошо дренированной почве, если получают много солнечного света, хотя могут справиться и с небольшим затенением. После посадки тюльпаны нуждаются в значительном поливе, чтобы увлажнение способствовало их росту.

Однако садоводы должны быть осторожны, поскольку чрезмерный полив может привести к появлению болезней, плесени и гниению. В прохладном климате луковички тюльпанов можно сразу высадить в открытый грунт.

Гиацинты

Гиацинты (фото: Freepik)

Гиацинты - это ароматные цветы, которые добавляют яркие краски в любой сад. Они доступны в разных оттенках, включая фиолетовый, синий, розовый и даже желтый.

Гиацинты любят солнечные лучи и отсутствие ветра, но плохо чувствуют себя в тени. Как отмечает ботаник Эндрю Гомонд, лучшее время для посадки гиацинтов в почву - примерно за месяц до первых заморозков.

Аллиум

Аллиум (фото: Freepik)

Цветы аллиума, декоративного лука, распускаются в конце весны и начале лета, сигнализируя о наступлении потепления. Известные своим темно-фиолетовым или белым цветением, они являются отличными растениями для привлечения пчел в сад.

Эти цветы могут произрастать достаточно крупными, поэтому этот аспект следует учитывать перед посадкой. Кристина Мэтьюз, идейный вдохновитель "The Flower Lady", считает, что идеальное время для посадки аллиума - осень, выбирая ярко освещенные участки.

Поскольку аллиумы относятся к семейству луковых, они любят солнечный свет и хорошо дренированную почву.

Гиацинтоидес

Гиацинтоидес (фото: Freepik)

Гиацинтоидес - это хрупкие цветы, похожие на колокольчики, обычно растущие в лесах. Они не только придают садам яркий глубокий синий оттенок, но и обеспечивают ранние источники пищи для насекомых-опылителей, таких как пчелы.

Оптимальное место для посадки гиацинтоидесов - полутень, в идеале - под деревьями. Лучше всего они растут, когда их высаживают с мульчей, повторяющей опавшие листья на лесной подстилке.

Нарциссы

Нарциссы (фото: Freepik)

Нарциссы - это квинтэссенция весеннего цветения, которая без особого труда придаст жизни и краскам в любой сад. Они невероятно просты в выращивании, поэтому их так любят садоводы.

Для достижения наилучших результатов нарциссы следует высаживать там, где они будут греться в лучах послеобеденного солнца или наслаждаться легкой тенью, например под деревом или вдоль садовых бордюров.

Брук Клаусинг, архитектор и основательница компании "Brook Landscape", рекомендует высаживать нарциссы осенью, в идеале - за две-четыре недели до первых заморозков.

Чем больше луковица нарцисса - тем лучше. Также убедитесь, что она находится не менее 7,5 см под землей.