Посевной календарь на сентябрь 2024: что и когда сажать для богатого урожая

Сентябрь - это не только время для уборки урожая, но и отличный момент для посева зеленых культур и озимых растений. Для достижения наилучших результатов важно выбрать подходящие дни. В какие сентябрьские даты какие растения следует сажать?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие дни в сентябре хорошо подходят для дел на огороде и какие именно растения можно сажать в этом месяце.

Фазы Луны и их влияние на посадки

Опытные садоводы хорошо знают, что фазы Луны играют немаловажную роль в урожайности и успешности посадок. Лунный календарь на сентябрь 2024 поможет вам выбрать лучшее время для различных работ на огороде.

Новая Луна (9 сентября). В этот период, а также два дня до и после него, рекомендуется воздержаться от посадочных работ. Земля как будто отдыхает, набираясь сил для нового цикла.

Первая четверть (16 сентября). Это идеальное время для посадки корнеплодов и пересадки многолетних растений. Различные культуры получают дополнительный импульс к росту и укоренению.

Полная Луна (24 сентября). Посадками и посевом заниматься не стоит. Однако этот период идеален для борьбы с сорняками и вредителями, поскольку они становятся слабее.

Последняя четверть (30 сентября). Удачное время для посева зеленых культур и подготовки почвы к зимовке. Земля готова принять последние семена перед наступлением холодов.

Фазы Луны влияют на урожайность растений (фото: Freepik.com)

Что сеять и сажать в сентябре?

Зелень. Шпинат, укроп, петрушка и щавель - эти культуры можно сеять в течение всего сентября. Они быстро всходят, и вы сможете собрать свежий урожай до наступления холодов.

Озимый чеснок. Лучшее время для его посадки - середина и конец сентября. Это позволит чесноку хорошо укорениться и пережить зимние морозы.

Сидераты. Если вы хотите обогатить почву перед следующим сезоном, посейте люпин, горчицу или редьку масляную. Эти растения улучшат структуру почвы и добавят полезные вещества.

Цветы. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты - их можно высаживать в последнюю декаду сентября. Они порадуют вас ранним цветением весной.

Многолетники. Сентябрь - прекрасное время для пересадки и разделения многолетних растений, таких как ирисы, пионы и флоксы. Лучше всего заниматься этим в первой половине месяца, когда почва еще теплая.

Зелень можно сажать в течение всего сентября (фото: Freepik.com)

Когда можно работать на огороде в сентябре?

1 сентября. Идеальный день для выкапывания картофеля и лука, а также для обрезки кустов и деревьев. Не забудьте удалить сорняки на участке.

2 сентября. Благоприятный день для заготовки, сбора семян, посадки и пересадки декоративных многолетников.

3 сентября. Не стоит заниматься высадкой растений. Воздерживайтесь от работы с землей, но можете полить растения и внести удобрения.

4 сентября. Благоприятный день для посадки однолетних цветов, декоративных кустарников и деревьев. Позаботьтесь о защите растений от вредителей.

5-7 сентября. Воздерживайтесь от прививки или опрыскивания листьев растений. Остальные садовые работы можно выполнять без ограничений.

8-9 сентября. Не рекомендуется выкапывать картофель, пересаживать или размножать растения.

10-11 сентября. Неблагоприятные дни для работ в огороде. При необходимости можно только полить сад или огород.

12 сентября. Не стоит сеять и сажать разные культуры, кроме идущих на зелень. Лучше заняться перекопкой грядок и уборкой участка.

13-14 сентября. Лучшие дни для посадки растений и внесения удобрений.

15-16 сентября. Эти дни благоприятны для посадок, полива, подкормки, сбора урожая и обрезки растений.

17 сентября. Не забудьте полить посадки и заняться переработкой фруктов и овощей на зиму.

18 сентября. Неблагоприятный день для посадки и пересадки. Лучше воздержаться от большинства работ на огороде.

19-22 сентября. Воздерживайтесь от посева и посадки. Можно заниматься подкормкой, поливом и пропалкой.

23 сентября. Лучше не сеять травы, а также избегать обильного полива и работы с корнями.

24 сентября. Благоприятный день для посадки почвопокровных растений, но декоративные сажать не стоит.

25-27 сентября. Не рекомендуется сажать клубневые и вьющиеся растения.

28-30 сентября. Займитесь уборкой урожая и замачиванием корней. Успейте произвести подзимний посев и посадку декоративных растений.