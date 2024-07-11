Охлаждение в жару: почему нельзя спать с включенным вентилятором летом

Летом, чтобы найти прохладу, большинство пытается в помещениях включать вентиляторы. Чтобы подышать свежим воздухом в спальне, некоторые люди ставят вентилятор и включают его на всю ночь. Как оказалось, такой вариант не совсем полезен для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Сон с вентилятором может спровоцировать аллергию или астму

У людей с аллергией на пыль вентилятор может расшевелить частицы в комнате или рассеять накопившуюся пыль на самом приборе. Это может усугубить симптомы аллергии или астмы.

Это особенно актуально, если вы спите с домашним животным в своей постели, поскольку они могут переносить перхоть и другие аллергены.

Плохое качество воздуха

Если вы живете в городской среде, где ездит много машин, выделяющих выхлопные газы, то вентилятор может циркулировать эти загрязнители наружного воздуха внутри помещения и направлять их прямо в ваши дыхательные пути.

Это очень вредно, независимо от того, есть у вас аллергия на пыль или нет.

Плохое качество воздуха в помещении может вызвать или способствовать развитию инфекций, рака легких и хронических заболеваний легких, таких как астма.

Возникнет заложенность носа

У многих людей возникает заложенность носа после сна с включенным вентилятором. Постоянная струя воздуха может высушить слизистые.

Когда нос раздражается, то чрезмерно производит слизь. Это потому, что железы работают сверхурочно, чтобы компенсировать и покрыть все сухие пятна в носовом проходе. Это может вызвать отек слизистых и привести к заложенности.

Станете благоприятными к заболеванию

Если вы часто спите с вентилятором, то слизистые могут пересыхать. А без нужного количества слизи вы становитесь более уязвимыми к заболеванию.

Обычно слизь обеспечивает слой защиты, через который любой тип раздражителя или организма не может проникнуть. Но как только он высыхает, слизистая становится очень легкой для проникновения бактерий.

Кроме того, сухая и потрескавшаяся кожа может вызвать сильное носовое кровотечение.

Распространение микробов

Сон с включенным вентилятором не только ослабляет защиту носа от возможной инфекции, но может распространять существующие микробы. Если вы делите спальню с человеком, который простудился, то вентилятор раздувает часть вирусных частиц в вашу сторону.

Сухость кожи

Вентилятор может высушить кожу, если включить его на всю ночь.

Это может привести к небольшому обезвоживанию. Когда вы спите, по сути, голодаете, то есть не пьете воды, а использование вентилятора лишь способствует большей потере жидкости и влаги.

Как охладить комнату без вентилятора

В то же время есть способы для здорового сна в прохладе без помощи вентилятора:

держите спальню в тени в течение дня

пейте холодную воду и избегайте алкоголя и кофеина

спать надо на хлопчатобумажных простынях

принимать холодный душ и носить свободную одежду

Однако если вы все же хотите использовать вентилятор, то лучше покупать такой, который не дует просто на вас, а вращается. Также следует купить прибор с таймером, чтобы он не работал всю ночь.